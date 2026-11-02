Lầu Năm Góc lên kế hoạch 'Ngày tận thế Fortress': Quân đội Mỹ yêu cầu tự trụ vững 90 ngày

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Fortress là sáng kiến quân sự quy mô lớn nhằm đảm bảo lực lượng Mỹ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu ngay cả khi các hệ thống dân sự mà họ phụ thuộc bị gián đoạn.

"Chúng tôi không muốn phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đô thị dân sự tiêu chuẩn để vận hành hệ thống phòng thủ quốc gia. Đơn giản là chúng ta không thể. Đó là một rủi ro không thể chấp nhận được" - Người phát ngôn của Lầu Năm Góc cũng là người đứng đầu sáng kiến Fortress, ông Sean Parnell, tuyên bố.

Theo kế hoạch, mọi cơ sở quân sự lớn tại Mỹ sẽ phải duy trì các hoạt động thiết yếu một cách độc lập trong ít nhất 90 ngày, bao gồm điện, nước, nhiên liệu và thông tin liên lạc.

"Điện năng giờ đây chính là vũ khí. Không có điện, chúng ta sẽ mất thông tin liên lạc, nước, hậu cần, dây chuyền lắp ráp và cả cấu trúc chỉ huy quân sự cơ bản" - ông Parnell nhấn mạnh.

Quân đội Mỹ khởi động sáng kiến ​​mới nhằm xây dựng các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ tại các căn cứ

Trọng tâm của Fortress là chấm dứt sự phụ thuộc vào lưới điện dân sự. Lầu Năm Góc dự kiến ứng dụng triển khai các lò phản ứng hạt nhân di động, hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn và lưới điện siêu nhỏ có khả năng tách các cơ sở quân sự khỏi lưới điện dân sự, cho phép chúng tiếp tục hoạt động trong thời gian mất điện kéo dài.

"Nguồn điện cho nhiệm vụ trọng yếu phải độc lập, được gia cố và dự phòng", ông Parnell nói.

Ông Parnell cho rằng tư duy phòng thủ trước đây đã lỗi thời. "Tôi nhận ra rằng phần lớn cách chúng ta suy nghĩ về quốc phòng trong nước được xây dựng dựa trên giả định lỗi thời rằng hai đại dương sẽ bảo vệ chúng ta," Parnell nói. "Tổng thống Trump hiểu rằng quan niệm đó đã lỗi thời, và ông ấy đã mở đường cho tư duy mới: Mái vòm Vàng, tập trung trở lại vào Tây bán cầu, Greenland, Panama".

Fortress còn tính đến kịch bản đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Cuộc xung đột tiếp theo có thể sẽ diễn ra trên nhiều mặt trận. Hãy nhìn vào địa chính trị đằng sau bất kỳ cuộc chiến lớn nào. Khi điều đó xảy ra, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ sụp đổ", ông Parnell cảnh báo.

Để chuẩn bị, Fortress yêu cầu thiết lập kho dự trữ chiến lược gồm đạn dược, nhiên liệu, khoáng sản quan trọng, linh kiện điện tử, phụ tùng thay thế và vật tư y tế, đủ để duy trì hoạt động quân sự nếu các tuyến đường quốc tế bị gián đoạn.

Đối với các nhu cầu quốc phòng quan trọng nhất, Fortress yêu cầu ít nhất hai chuỗi cung ứng hoặc sản xuất đủ tiêu chuẩn, giảm rủi ro mất một nhà máy hoặc nhà cung cấp duy nhất làm gián đoạn hoạt động.

Căn cứ Fort Stewart - một trong những căn cứ lớn sẽ áp dụng tiêu chuẩn tự chủ 90 ngày theo sáng kiến Fortress

Fortress cũng chuẩn bị cho ngành sản xuất dân sự Mỹ chuyển sang sản xuất quốc phòng trong khủng hoảng.

Thông qua Mạng lưới dự trữ sản xuất dân sự, Lầu Năm Góc sẽ xác định trước các nhà máy thương mại có khả năng chuyển đổi, thiết lập các thông số kỹ thuật, bảo vệ an ninh mạng, thỏa thuận hợp đồng và quy trình chuyển đổi ngay từ bây giờ, thay vì đợi đến khi xung đột nổ ra.

Fortress cũng yêu cầu các cuộc kiểm tra sức chịu đựng công nghiệp định kỳ và diễn tập huy động để đánh giá khả năng duy trì sản xuất trong thời gian gián đoạn kéo dài.

Ngoài ra, sáng kiến còn bao gồm các nỗ lực tăng cường khả năng thông tin liên lạc, định vị và vệ tinh của quân đội trước nguy cơ bị gây nhiễu, bao gồm cả chuẩn bị duy trì hoạt động khi tín hiệu GPS bị nhiễu hoặc tài sản không gian bị gián đoạn.

Ông Parnell cho biết, Fortress được xem như một chính sách bảo hiểm cho quốc gia: "Bạn không muốn phải đưa ra những quyết định này ngay giữa một cuộc xung đột toàn cầu đa mặt trận. Chúng ta phải có một kế hoạch" - ông nhấn mạnh.

Theo The Nation, Foxnews