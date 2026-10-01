Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia, ông Hegseth cho biết bộ chỉ huy mới sẽ mang tên Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command) và do một sĩ quan cấp tướng 4 sao chỉ huy.

Việc thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới được xem là động thái hiếm gặp. Bộ chỉ huy gần đây nhất được Mỹ thành lập là Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ vào năm 2019. Động thái lần này cho thấy Lầu Năm Góc đang thúc đẩy chuyển dịch từ các nền tảng vũ khí thông thường có chi phí cao sang những hệ thống tự động ứng dụng AI với giá rẻ hơn.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới. Video: Lầu Năm Góc

Quân đội Mỹ hiện có 11 bộ tư lệnh tác chiến, phụ trách các khu vực trên thế giới hoặc những nhiệm vụ cụ thể.

Việc AI được phát triển và ứng dụng nhanh chóng cũng làm dấy lên lo ngại về những rủi ro an ninh nếu công nghệ này không được kiểm soát, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.

Mỹ và Trung Quốc, hai nước dẫn đầu về phát triển AI tiên tiến và thúc đẩy ứng dụng công nghệ này trên toàn cầu, đang bất đồng về chính sách và hoạt động của ngành công nghiệp AI. Các chuyên gia an ninh ở cả hai nước đã kêu gọi thiết lập những giới hạn và xây dựng đồng thuận về việc sử dụng AI trong các hệ thống quân sự, trong đó có vũ khí hạt nhân.

Mỹ từ lâu dựa vào ngân sách quốc phòng khổng lồ để phát triển và triển khai một số hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc ngày càng nhận ra mô hình này khó duy trì trong dài hạn. "Ngày nay, chúng ta cần cả chất lượng lẫn số lượng", ông Hegseth nói.

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ quân sự được thể hiện rõ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, khi UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường.

Xung đột vốn bắt đầu với vai trò nổi bật của xe tăng và pháo binh đã dần chuyển thành cuộc chiến sử dụng UAV. Ukraine, do hạn chế về xe bọc thép và máy bay so với Nga, đã tăng cường sử dụng các hệ thống không người lái giá rẻ cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Trong những năm gần đây, Lầu Năm Góc cũng đã triển khai một số sáng kiến nhằm thích ứng với sự thay đổi này, trong đó có Lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan 401, tập trung vào nhiệm vụ đối phó với UAV.