Khói bốc lên từ 2 vụ tấn công vào Tehran, Iran, ngày 2/3. (Ảnh: AP)

Bài viết dẫn lời 2 quan chức Mỹ và 1 nguồn tin nói rằng quân đội Mỹ vẫn âm thầm tấn công các mục tiêu tại Iran, trong khi Tehran liên tục đáp trả. Các cuộc giao tranh diễn ra với cường độ tương đối thấp nhưng xảy ra gần như hằng ngày.

Hai quan chức Mỹ cho biết phần lớn các cuộc tấn công, đặc biệt trong vài tháng gần đây, không được Lầu Năm Góc công bố.

Iran đã tấn công các tàu chở dầu thương mại tại eo biển Hormuz, cũng như các tàu chiến và các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực. Một số vụ khiến máy bay và binh sĩ Mỹ gặp nguy hiểm.

Theo các quan chức Mỹ, Washington thường đáp trả bằng cách đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran, đôi khi không kích các bệ phóng tên lửa và mục tiêu trực tiếp liên quan đến các cuộc tấn công.

Trong những ngày gần đây, quân đội Mỹ công khai xác nhận một số hoạt động quân sự.

Ngày 17/11, một quan chức quân đội Mỹ xác nhận các tiêm kích nước này đã tấn công địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Cuộc không kích diễn ra sau khi IRGC triển khai UAV tấn công hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain vào tối 16/11.

Iran tuyên bố UAV đã đánh trúng mục tiêu, nhưng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định đã đánh chặn các UAV, không có thiết bị quân sự nào bị hư hại và không có binh sĩ bị thương.

Các cuộc giao tranh tiếp diễn trong khi ông Trump được nói là đang cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran. Theo NBC News, các cố vấn đã trình bày với tổng thống về khoảng thời gian thuận lợi để tiến hành chiến dịch, nhưng khoảng thời gian này sẽ khép lại trong chưa đầy 8 tuần.

Trong lễ kỷ niệm Ngày Cựu binh, ông Trump tuyên bố Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến với Iran và vấn đề còn lại chỉ là thời điểm kết thúc.

Hai ngày trước đó, ông cũng tuyên bố Iran về cơ bản đã bị đánh bại về mặt quân sự, đồng thời cho biết Mỹ đang duy trì tình trạng hiện tại.

Phó Tổng thống JD Vance khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng Tổng thống Trump sẽ không để cuộc chiến kéo dài vô thời hạn.

Tốn hàng triệu đô la mỗi ngày

Trong những trường hợp công khai xác nhận hoạt động quân sự, các quan chức Mỹ mô tả các cuộc tấn công là hành động tự vệ nhằm ngăn chặn những vụ tập kích tiếp theo có thể đe dọa tàu thương mại và lực lượng Mỹ.

Theo giới chức quân sự, hoạt động phong tỏa của Hải quân Mỹ đã giúp một số tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Việc không công khai những hoạt động tác chiến quy mô nhỏ khiến một số nghị sĩ Mỹ bất bình, do lo ngại chính quyền không cung cấp đầy đủ thông tin về cuộc chiến. Vấn đề này có thể trở thành trọng tâm giám sát của Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát vào năm tới.

Trong khi các quan chức cấp cao Mỹ liên tục tuyên bố cuộc chiến đã kết thúc hoặc sắp chấm dứt, những cuộc giao tranh kéo dài vẫn tiêu tốn hàng triệu đô la mỗi ngày.

Mỹ hiện duy trì hơn 50.000 binh sĩ cùng 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông. Việc triển khai lực lượng kéo dài cũng làm dấy lên lo ngại trong Lầu Năm Góc về khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2, đã có 23 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Hơn một nửa số trường hợp bị thương xảy ra sau khi Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch Epic Fury ngày 5/5.

Theo các quan chức, chuyên gia và nghị sĩ Mỹ, những cuộc tấn công qua lại kéo dài càng cho thấy Washington chưa có chiến lược rõ ràng với khu vực.