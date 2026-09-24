Lầu Năm Góc dùng chiến tranh giả lập để tìm tướng Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 22/9 công bố Đánh giá Chiến binh Liên quân, hay Joint Warfighter Evaluation, nhằm bổ sung một tiêu chí mới trong quá trình lựa chọn sĩ quan lên cấp tướng 1 sao hoặc đô đốc 1 sao.

Đối tượng gồm các đại tá đủ điều kiện được xem xét thăng cấp.

Theo ông Hegseth, bài đánh giá tập trung vào khả năng "chiến đấu, thích ứng và giành chiến thắng" trong một chiến trường hỗn loạn.

Thay vì chỉ dựa vào hồ sơ công tác, đánh giá của cấp trên và quá trình chỉ huy, sĩ quan sẽ phải trực tiếp xử lý các tình huống tác chiến dưới áp lực thời gian.

Ông Hegseth ví sáng kiến này với các cuộc diễn tập Louisiana trước Thế chiến II. Khoảng 400.000 binh sĩ Mỹ từng tham gia những cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm kiểm tra huấn luyện, hậu cần và năng lực chỉ huy.

Theo ông, những hoạt động này góp phần phát hiện các sĩ quan có năng lực, trong đó có Tướng Dwight D. Eisenhower, người sau này chỉ huy lực lượng Đồng minh trong chiến dịch đổ bộ Normandy.

Mỗi quân chủng sẽ triển khai một phiên bản đánh giá riêng. Theo tài liệu nội bộ được Fox News thu thập và Military Times dẫn lại,

Lục quân dự kiến kết hợp bài đánh giá viết với chiến tranh mô phỏng kỹ thuật số. Không quân và Lực lượng Vũ trụ sẽ thực hiện bài phân tích trực tuyến trong 2 giờ, sau đó là 1 giờ mô phỏng tương tác

Hải quân dự kiến đưa sĩ quan tới Trường Cao đẳng Hải quân để làm bài đánh giá viết trong 3 giờ, tiếp đó tham gia cuộc chiến giả lập kéo dài 2-3 giờ.

Thủy quân lục chiến sẽ thực hiện bài đánh giá từ xa kéo dài 8 giờ trên nền tảng có AI, kết hợp câu hỏi viết và đánh giá khả năng phán đoán tình huống.

Đây không phải là việc loại bỏ hoàn toàn hệ thống xét thăng cấp hiện nay. Hồ sơ phục vụ, đánh giá thành tích, kinh nghiệm chỉ huy và quá trình công tác vẫn là nền tảng của quyết định thăng cấp.

Kết quả Đánh giá Chiến binh Liên quân sẽ trở thành thêm một nguồn dữ liệu để các hội đồng xem xét ứng viên.

Stuart Scheller, người được giao dẫn dắt chương trình, cho biết những đánh giá hiện nay vẫn giữ vai trò nền tảng.

Lầu Năm Góc cũng chưa quyết định chính xác kết quả bài kiểm tra mới sẽ được tính trọng số như thế nào trong quyết định thăng cấp.

Các đợt đánh giá đầu tiên dự kiến diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6/2027, trước các hội đồng xét thăng cấp O-7 dự kiến họp từ tháng 7 đến tháng 9 cùng năm.

Lầu Năm Góc sẽ đánh giá kết quả của chu kỳ đầu tiên trước khi quyết định cách điều chỉnh chương trình trong những năm tiếp theo.