Lầu Năm Góc điều tra nghi án tin tặc tấn công hệ thống tủ đông tại căn cứ quân sự Mỹ

Các ngăn hàng trống tại một cửa hàng ở căn cứ quân đội Mỹ Fort Huachuca do mất điện tủ đông

Sự cố đã ảnh hưởng tới ít nhất 6 cửa hàng tại các căn cứ quân sự Mỹ, nơi quân nhân và gia đình mua thực phẩm thiết yếu.

Một số trường hợp, hệ thống làm lạnh không chỉ ngừng hoạt động mà còn tự động chuyển sang chế độ rã đông hoặc tăng nhiệt độ trong đêm, khiến thực phẩm đông lạnh bị hỏng hoàn toàn vào sáng hôm sau.

Tại căn cứ Fort Huachuca ở bang Arizona, Ban quản lý cho biết hệ thống tủ đông đã bất ngờ chuyển sang chế độ rã đông ngày 26-8, làm toàn bộ thực phẩm bên trong bị hư hỏng.

Quan chức nắm được thông tin cuộc điều tra cho biết, các cơ quan quân sự Mỹ hiện xem đây là một vụ tấn công mạng.

Lầu Năm Góc xác nhận một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và đối tác liên ngành để điều tra vụ việc.

Cục Điều tra Hình sự Lục quân Mỹ cho biết văn phòng chuyên trách về tội phạm mạng của cơ quan này cũng đã tham gia điều tra.

Các nhà điều tra Mỹ đang trao đổi với phía Pháp về vụ tấn công mạng tương tự xảy ra hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Khi đó, hệ thống làm lạnh tại hơn 350 siêu thị ở Pháp bị tin tặc can thiệp, khiến nhiệt độ trong các tủ đông tăng cao, làm thực phẩm hư hỏng và gây thiệt hại hàng triệu euro.

Theo The Straits Times