Lầu Năm Góc điều chỉnh tăng số binh sĩ Mỹ tử vong trong cuộc chiến với Iran

Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Nga ngày 11/10, ban đầu, Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) ghi nhận 18 binh sĩ Mỹ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến chiến sự và không liên quan đến chiến sự kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28/2.

Tháng trước, báo The Washington Post dẫn lời 6 quan chức đưa tin cơ sở dữ liệu này chưa phản ánh đầy đủ số trường hợp tử vong. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gọi những thông tin này là lời nói dối.

Ngày 9/10, cơ sở dữ liệu được cập nhật, bổ sung trường hợp Thiếu tá Vệ binh Quốc gia Lục quân Sorffly Davius, 46 tuổi, tử vong tại Kuwait ngày 6/3 và một binh sĩ Hải quân chưa được xác định danh tính, tử vong do tự sát trong tháng 9.

Cơ sở dữ liệu cũng ghi nhận trường hợp Trung sĩ Devin A. Seibel, 26 tuổi, tử vong trong một vụ tai nạn huấn luyện tại Iraq hồi tháng 5. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không xác định vụ việc này có liên quan đến cuộc chiến với Iran và xếp trường hợp tử vong trên vào chiến dịch Inherent Resolve. Đây là chiến dịch kéo dài hơn một thập kỷ nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Việc bổ sung trường hợp này nâng tổng số binh sĩ Mỹ tử vong tại Trung Đông kể từ ngày 28/2 lên 22 người, phù hợp với con số mà báo The Washington Post từng đưa tin.

Số liệu cập nhật cũng cho thấy 865 binh sĩ Mỹ bị thương.

Hai Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Smith và Chrissy Houlahan chỉ trích việc thống kê sai lệch. Trong tuyên bố chung, hai nghị sĩ nêu rõ: “Không có lý do gì có thể biện minh cho một sai sót ở quy mô như vậy”.

Khi được báo The Washington Post đề nghị bình luận, Lầu Năm Góc không đề cập trực tiếp đến những thay đổi trong số liệu, nhưng khẳng định cơ quan này tiếp tục kiên định với cam kết thống kê thương vong của tất cả quân nhân một cách minh bạch và chính xác.

Tháng trước, Hải quân Mỹ thừa nhận 8 thủy thủ thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tìm cách tự sát trong đợt triển khai kéo dài 10 tháng, bao gồm cả thời gian diễn ra cuộc chiến với Iran. Thông tin này được công bố sau những thông tin về tình trạng kiệt sức, tinh thần sa sút và thiếu hụt lương thực cùng các nhu yếu phẩm cơ bản của binh sĩ.

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến dịch quân sự đã thành công, một cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện hồi tháng 9 cho thấy 62% người Mỹ không tán thành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Xung đột cũng làm gia tăng chia rẽ chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh chi phí và những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng thu hút sự chú ý. Theo số liệu do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cung cấp cho các nghị sĩ, chi phí chiến tranh ước tính lên tới 43,6 tỷ USD tính đến ngày 3/9.

Trước đó, ông Trump tuyên bố cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử, nhưng sau đó nói với trang tin Axios rằng ông đang phải đối mặt với một quyết định lớn về việc có nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn để chấm dứt xung đột hay không.

Trong cuộc điện đàm ngày 9/10, ông Trump đã thảo luận về vấn đề Iran với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh vẫn có thể đạt được giải pháp ngoại giao, đồng thời tái khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp nhận kho uranium làm giàu của Iran nhằm góp phần giải quyết tranh cãi liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, ông Trump hoan nghênh sự tham gia của Nga vào các nỗ lực ngoại giao.