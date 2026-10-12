Lầu Năm Góc điều chỉnh số liệu binh sĩ thương vong trong xung đột Iran

Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Dữ liệu mới cũng ghi nhận 865 quân nhân bị thương, trong bối cảnh các nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ trích những sai lệch trong báo cáo thương vong.

Theo truyền thông Nga ngày 11-10, ban đầu, Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) ghi nhận 18 binh sĩ Mỹ tử vong kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28-2, bao gồm các trường hợp liên quan và không liên quan đến chiến sự.

Ngày 9-10, cơ sở dữ liệu được cập nhật, bổ sung trường hợp Thiếu tá Vệ binh Quốc gia Lục quân Sorffly Davius, 46 tuổi, tử vong tại Kuwait ngày 6-3 và một binh sĩ Hải quân chưa được xác định danh tính, tử vong do tự sát trong tháng 9.

Dữ liệu còn ghi nhận Trung sĩ Devin A. Seibel, 26 tuổi, tử vong trong tai nạn huấn luyện tại Iraq hồi tháng 5. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không xếp trường hợp này vào nhóm thương vong liên quan đến cuộc chiến với Iran, mà tính vào chiến dịch Inherent Resolve chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nếu tính cả trường hợp này, tổng số binh sĩ Mỹ tử vong tại Trung Đông kể từ ngày 28-2 là 22 người.

Trước đó, The Washington Post dẫn lời 6 quan chức cho biết dữ liệu thương vong chưa phản ánh đầy đủ số trường hợp tử vong. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bác bỏ thông tin này. 2 Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Smith và Chrissy Houlahan sau đó chỉ trích những sai sót trong thống kê.

Lầu Năm Góc khẳng định vẫn cam kết thống kê thương vong của quân nhân một cách minh bạch và chính xác.

Diễn biến trên xảy ra khi cuộc chiến tiếp tục gây tranh cãi tại Mỹ. Theo thăm dò của Reuters/Ipsos hồi tháng 9, 62% người Mỹ không tán thành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Chi phí chiến tranh được ước tính lên tới 43,6 tỷ USD tính đến ngày 3-9, theo số liệu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cung cấp cho các nghị sĩ.