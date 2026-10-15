Lầu Năm Góc đã tìm ra cách sản xuất vũ khí siêu thanh với giá rẻ đến khó tin

Bộ Quốc phòng Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí siêu thanh, và các công ty khởi nghiệp tư nhân đang cung cấp những giải pháp quân sự với chi phí thấp hơn đáng kể so với phương pháp phát triển truyền thống của Lầu Năm Góc.

Cần nhấn mạnh, Mỹ đang bổ sung kho tên lửa của mình đồng thời phát triển các loại vũ khí mới, tập trung vào hệ thống siêu thanh có khả năng cơ động ở tốc độ gấp Mach 5 trở lên.

Theo Văn phòng Kiểm toán Chính phủ, một tên lửa dành cho hệ thống Dark Eagle của Lục quân có giá hơn 40 triệu USD, trong khi chi phí của loại dự định dành cho các tàu khu trục lớp Zumwalt lên tới 70 triệu USD, đây là con số quá lớn.

Để so sánh, một tên lửa hành trình Tomahawk có giá khoảng 2,6 triệu USD, đạn đánh chặn PAC-3 MSE của Patriot có giá gần 4 triệu USD, trong khi tên lửa tấn công chính xác PrSM chỉ tốn 1,6 triệu USD.

Với giá của một tên lửa siêu thanh dành cho tàu khu trục, Hải quân Mỹ có thể mua được gần 27 tên lửa Tomahawk, và với chi phí của một quả đạn Dark Eagle, tương đương khoảng 25 tên lửa PrSM.

Giá thành tên lửa siêu thanh của Mỹ hiện ở mức rất cao.

Ông Mark Cancian, Cố vấn cấp cao tại Bộ phận Quốc phòng và An ninh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) lưu ý rằng Quân đội Mỹ cần tên lửa ở cả 3 cấp độ: "Chúng ta sẽ cần cả 3 cấp độ tên lửa: Loại giá rẻ, loại hiện đang ở dạng cao cấp, như Patriot, và có thể cả một số tên lửa siêu thanh".

Các công ty khởi nghiệp đang nỗ lực giảm chi phí sản xuất vũ khí siêu thanh. Đồng sáng lập kiêm CEO của Công ty Castelion - ông Bryon Hargis giải thích rằng giá của một tên lửa Blackbeard - loại vũ khí mà Lục quân và Hải quân đang đầu tư là dưới 500.000 USD, một mức giá cực kỳ thấp.

Năm nay Castelion đã bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất vũ khí siêu thanh lớn nhất tại Mỹ, dự kiến ​​sẽ cho ra đời hàng nghìn tên lửa Blackbeard mỗi năm để tích hợp với máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet, hệ thống HIMARS và tàu không người lái.

Công ty quốc phòng Rocket Lab, hợp tác với Bộ Quốc phòng, cũng thường xuyên tiến hành các vụ phóng thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ siêu thanh.

Phó Chủ tịch phụ trách dịch vụ toàn cầu của công ty - ông Brian Rogers cho biết chương trình HASTE cho phép thử nghiệm thường xuyên với chi phí thấp mà không cần mạo hiểm toàn bộ ngân sách cho một lần phóng duy nhất.

Theo Vzglyad