Lầu Năm Góc công bố thiệt hại trong cuộc chiến tại Iran
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa trình lên Quốc hội nước này bản ước tính mới nhất về chi phí và thiệt hại trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ tháng 2/2026. Theo đó, tổng ngân sách chiến tranh của Lầu Năm Góc đã vượt mốc 47 tỷ đô la Mỹ, chưa bao gồm chi phí tái thiết hạ tầng căn cứ quân sự bị hư hại nặng nề tại khu vực Trung Đông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lau-nam-goc-cong-bo-thiet-hai-trong-cuoc-chien-tai-iran-246261102122502011.htm