Lầu Năm Góc công bố thiệt hại trong cuộc chiến tại Iran

Nếu đảng Dân chủ giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn trong hai năm cuối tại Nhà Trắng, đồng thời buộc phải chấp nhận thỏa hiệp nếu muốn thông qua các dự luật.