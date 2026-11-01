Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran gây thiệt hại ước tính từ 5-15 tỷ USD đối với các cơ sở quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông. Khoản này tiếp tục làm gia tăng chi phí cuộc chiến, vốn tiêu tốn gần 50 tỷ USD của Washington.

Phân tích hình ảnh vệ tinh của WSJ xác định có tổng cộng 274 công trình bị hư hại tại 24 cơ sở quân sự có sự hiện diện của Mỹ. Riêng trong hai tuần đầu xung đột, ít nhất 119 tòa nhà tại 13 cơ sở bị tấn công. Trong số những mục tiêu chịu thiệt hại nặng nề có trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Lầu Năm Góc có thể thiệt hại thêm 15 tỷ USD do chiến sự với Iran. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc tấn công của Tehran diễn ra nhằm đáp trả chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại đối với các căn cứ quân sự do tên lửa Iran gây ra ít nhất 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác của WSJ nhận định con số này có thể lên tới 15 tỷ USD. Độ chính xác của các đòn tấn công Iran được cho là ngày càng tăng khi xung đột kéo dài.

Theo WSJ, nhiều cơ sở quân sự bị hư hại được Mỹ sử dụng chung với các đồng minh trong khu vực, do đó những nước này có thể phải chia sẻ một phần chi phí khắc phục. Thậm chí, Lầu Năm Góc có thể quyết định không sửa chữa một số công trình bị phá hủy.

Washington cũng đang cân nhắc thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Kuwait và Ả Rập Xê Út nhằm đưa binh sĩ Mỹ ra khỏi tầm tấn công của Iran. Trước đó, Tehran từng yêu cầu Mỹ rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Trung Đông như một điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, Iran đang đẩy nhanh việc khôi phục các cơ sở tên lửa và thu hồi những kho vũ khí bị chôn vùi. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc tiến hành thêm các cuộc không kích, dù kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang thiếu hụt.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth từng nhận định hồi tháng 8 rằng năng lực quân sự của Iran suy giảm đáng kể so với trước chiến tranh.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Tiểu ban Phân bổ ngân sách Quốc phòng của Thượng viện Mỹ, cáo buộc chính quyền tìm cách “che giấu chi phí thực sự của cuộc chiến”.

Ông đưa ra chỉ trích sau khi bị từ chối tiếp cận căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, nơi WSJ xác định có ít nhất 12 công trình bị hư hại. Lầu Năm Góc giải thích lệnh hạn chế xuất phát từ các quy định đi lại trong khu vực.

Theo báo cáo mới nhất trình Quốc hội Mỹ, tính đến ngày 16/10, cuộc chiến với Iran tiêu tốn của Mỹ 47,1 tỷ USD, chưa bao gồm thiệt hại tại các căn cứ quân sự. Trong đó, khoảng 29 tỷ USD dành cho việc bổ sung đạn dược sử dụng, 11,9 tỷ USD là chi phí tác chiến và 6,1 tỷ USD liên quan đến tổn thất trang thiết bị.

Về thương vong, quân đội Mỹ hiện xác nhận 23 binh sĩ thiệt mạng liên quan đến các hoạt động quân sự trong cuộc chiến, trong đó 11 người do hỏa lực đối phương, cùng 865 người bị thương.