Lầu Năm Góc chọn Elon Musk đồng dẫn dắt dự án chiến tranh tương lai

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố tỷ phú Elon Musk sẽ đồng lãnh đạo "Dự án Meridian" (Project Meridian) - một sáng kiến mới của Lầu Năm Góc nhằm xác định các năng lực và công nghệ đột phá để triển khai trong quân đội Mỹ.

Phát biểu tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico (bang Virginia), người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết đơn vị mới này có nhiệm vụ nghiên cứu "tương lai của chiến tranh".

“Dưới sự điều hành của Giám đốc Công nghệ Bộ Quốc phòng Emil Michael, Dự án Meridian sẽ được đồng dẫn dắt bởi 3 trí tuệ xuất sắc nhất đất nước chúng ta: Elon Musk, Palmer Luckey (người sáng lập công ty quốc phòng Anduril Industries) và Newt Gingrich (cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ)", ông Hegseth tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: “Dự án Meridian về tương lai chiến tranh không nhằm mục đích phát triển các chiến lược hay chính sách mới - những việc chúng ta vốn đã làm. Mục tiêu của dự án là sáng tạo hướng tới tương lai, xác định những lĩnh vực chúng ta phải chinh phục và những năng lực chúng ta phải làm chủ.

Đáng lẽ chúng ta phải suy nghĩ về chỉ huy chiến tranh tự động từ 10 năm trước. Chúng ta cần nhìn xa hơn vào tương lai để đạt được sự thống trị về công nghệ và quân sự trên chiến trường trong nhiều thập kỷ tới”.

Theo TASS