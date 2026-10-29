Lầu Năm Góc bất ngờ thay tướng lục quân giữa lúc Mỹ cân nhắc tấn công Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AA/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, thông tin trên do một quan chức quốc phòng tiết lộ ngày 28/10. Theo đó, Trung tướng Lục quân Brett Sylvia bị cách chức Giám đốc phụ trách chiến lược, kế hoạch và chính sách thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Ông là tướng thứ hai dưới thời ông Hegseth bị cách chức khỏi vị trí này. Đây là vị trí được giới quân sự gọi là J5. Người tiền nhiệm của ông Sylvia là Trung tướng Joseph McGee đã bị buộc phải nghỉ hưu vào tháng 10/2025.

Hiện chưa có người thay thế ông Sylvia và chưa rõ lý do của quyết định sa thải này. Người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết: “Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ Tham mưu Liên quân và các lực lượng liên quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Trung tướng Brett Sylvia cùng gia đình vì 32 năm phục vụ xuất sắc đất nước”. Người phát ngôn này cũng gửi lời chúc ông Sylvia và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất.

Thông thường, Giám đốc J5 và đội ngũ của mình chịu trách nhiệm xây dựng và phối hợp các kế hoạch quân sự với cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Tổng thống.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt vụ sa thải các tướng lĩnh và diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ông Trump tuyên bố sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại Iran sau khi cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran cách đây 8 tháng, đồng thời cho biết các cuộc tấn công mới là phương án được cân nhắc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số quốc gia Trung Đông và các đồng minh trong khu vực rằng họ cần chuẩn bị cho khả năng Mỹ nối lại hành động quân sự sau cuộc bầu cử ngày 3/11, cũng như khả năng Iran tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào những nước này.

Theo hai nhà ngoại giao Mỹ, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Một tàu sân bay thứ ba của Mỹ cùng hàng nghìn binh sĩ bổ sung đang trên đường tới khu vực Trung Đông.

Trước khi đảm nhiệm vị trí tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Sylvia từng là Tư lệnh Sư đoàn Dù 101 đóng tại căn cứ Fort Campbell (bang Kentucky) cho đến tháng 5/2025. Trước đó, ông cũng từng giữ chức Phó Giám đốc J5.

Ông Sylvia là trường hợp mới nhất trong số gần 20 tướng lĩnh, đô đốc và các lãnh đạo quân đội bị sa thải, buộc nghỉ hưu hoặc rời vị trí dưới thời ông Hegseth. Lầu Năm Góc hầu như không công khai giải thích lý do đối với các trường hợp này. Những người rời vị trí còn bao gồm các quan chức dân sự đứng đầu Lục quân và Hải quân, cùng một số sĩ quan quân đội cấp cao nhất của các quân chủng.

Tháng trước, ông Hegseth đã chỉ đạo tăng gấp đôi mức cắt giảm số lượng sĩ quan cấp cao trong quân đội, hướng tới giảm 20% tổng số vị trí này trước ngày 1/1/2027. Hiện quân đội Mỹ có khoảng 800 vị trí dành cho các sĩ quan cấp tướng và đô đốc.

Ông Hegseth phát biểu trước các sĩ quan cấp dưới và lãnh đạo binh sĩ tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ngày 30/9: “Tôi gọi đó là trách nhiệm giải trình và là việc lẽ ra phải làm từ lâu”.

Một số thành viên quốc hội đã chỉ trích hoạt động cắt giảm số lượng tướng lĩnh, cho rằng điều này có thể khiến quân đội mất nhiều năm mới khôi phục được đội ngũ lãnh đạo.