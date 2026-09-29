Lầu Năm Góc bất ngờ ra chỉ thị quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ

Lầu Năm Góc đã chỉ thị quân đội triển khai đối phó sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Ảnh: Getty.

Trang tin Axios của Mỹ hôm 28/9 công bố bản tin độc quyền cho biết, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã chỉ thị cho các đơn vị liên quan tận dụng "năng lực không gian mạng và tình báo tiên tiến nhằm nhận diện, ngăn chặn và triệt phá các hành vi can thiệp từ bên ngoài", nhằm ứng phó với nguy cơ can thiệp bầu cử Mỹ đến từ các thế lực nước ngoài trong thời gian tới.

Trong một thập kỷ qua, can thiệp nước ngoài luôn là một trong những chủ đề an ninh hàng đầu trong mỗi kỳ bầu cử hai năm một lần tại Mỹ. Giới chức tiết lộ, chiến dịch lần này sẽ ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tân tiến nhất từ trước đến nay.

Mặc dù mệnh lệnh của ông Hegseth không yêu cầu quân đội trực tiếp triển khai lực lượng tới các điểm bỏ phiếu, nhưng việc Tổng thống Donald Trump không hoàn toàn loại trừ khả năng này lại càng làm gia tăng mối lo ngại từ Đảng Dân chủ cùng những phản biện trong giới chính trị.

Trang tin Axios đưa tin về vụ việc. Ảnh: Creaders.

Theo bản ghi nhớ được ông Hegseth phê duyệt vào ngày 22/9 (chưa từng được công bố trước đó), Bộ trưởng Chiến tranh cam kết sẽ mạnh tay trấn áp các hành vi can thiệp từ bên ngoài để bảo vệ nền tự do dân chủ. Bản ghi nhớ đưa ra 3 chỉ thị cụ thể:

Ưu tiên vận dụng năng lực tình báo và tác chiến không gian mạng của Bộ Chiến tranh nhằm bảo đảm "các thế lực nước ngoài không thể can thiệp vào thể chế dân chủ Mỹ". Nhiệm vụ này sẽ do Bộ Lệnh Không gian mạng Mỹ (U.S. Cyber Command, USCC) cùng người đứng đầu các cơ quan hỗ trợ tác chiến đảm trách.

Huy động Hệ thống tình báo quốc phòng (Defense Intelligence Enterprise) thu thập và tạo lập các thông tin tình báo về "mối đe dọa từ nước ngoài đối với bầu cử Mỹ", tuân thủ đúng khuôn khổ pháp luật, quy định và sắc lệnh hành pháp.

Ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng tiềm tàng hướng vào bầu cử Mỹ thông qua các chiến dịch phản công phối hợp giữa Bộ tư lệnh Không gian mạng và Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Chỉ thị này được xây dựng dựa trên Sắc lệnh hành pháp mang tên "Gìn giữ và bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử Mỹ" (“Preserving And Protecting The Integrity Of American Elections”) do Tổng thống Trump ký ban hành vào năm 2025.

Động thái ban hành bản ghi nhớ của ông Hegseth tiếp nối các biện pháp tương tự từng được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden triển khai trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, khi đó cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) "làm suy yếu, răn đe và hạ thấp khả năng của các đối thủ nước ngoài trong việc can thiệp hay ảnh hưởng tới cách thức người dân Mỹ bỏ phiếu cũng như quy trình kiểm phiếu".

Kể từ khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đưa hệ thống bầu cử vào danh sách hạ tầng cơ sở thiết yếu năm 2017, Chính quyền Liên bang ngày càng đóng vai trò nòng cốt trong việc phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa bầu cử từ các chính phủ nước ngoài.

Trung tướng Joshua M. Rudd - người được Tổng thống Trump đề cử chèo lái Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) kiêm Bộ Lệnh Không gian mạng Mỹ - nhấn mạnh tại phiên điều trần điều động ở Thượng viện rằng những nhiệm vụ này có "ý nghĩa sống còn", đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục "lá chắn" bảo vệ nền dân chủ Mỹ.

Theo Creaders