Lầu Năm Góc bất ngờ cách chức tướng hoạch định chiến lược giữa lúc cân nhắc tấn công Iran

Ông Brett Sylvia. (Ảnh: AP)

Tướng Brett Sylvia - người giữ chức Giám đốc phụ trách chiến lược, kế hoạch và chính sách (còn gọi là J5) thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - đã đột ngột rời khỏi vị trí này. Thông tin trên được một phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine xác nhận.

Hiện chưa rõ lý do ông Sylvia bị từ chức, cũng như chưa biết ai sẽ tiếp quản các nhiệm vụ của ông.

Sự ra đi của ông Sylvia là trường hợp mới nhất trong số các sĩ quan cấp cao rời khỏi Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Tổng thống Trump và kể từ khi ông Hegseth nhậm chức. Đây là giai đoạn chứng kiến ​​nhiều sự thay đổi nhân sự quy mô lớn ở các cấp lãnh đạo quân đội.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, vị trí J5 đóng vai trò chiến lược, tập trung vào việc tham mưu xây dựng các kế hoạch cho sự hiện diện của Mỹ trên trường quốc tế.

Trang web của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nêu rõ: “Bộ phận J5 đề xuất các chiến lược, kế hoạch và chính sách cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nhằm hỗ trợ ông đưa ra các tham vấn quân sự cho Tổng thống và các lãnh đạo về toàn bộ các vấn đề an ninh quốc gia”.

Ông Sylvia, cựu chỉ huy Sư đoàn Dù 101 của Lục quân Mỹ, được đề cử vào vị trí này vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Đến tối 28/10, tiểu sử của ông Sylvia đã bị gỡ khỏi trang web của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Việc ông Sylvia rời khỏi vị trí J5 diễn ra vào thời điểm vô cùng quan trọng đối với Lầu Năm Góc. Hai quan chức Mỹ cho biết hồi đầu tuần này rằng các lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã sẵn sàng triển khai những chiến dịch quân sự mới trong vòng 96 giờ kể từ khi nhận được mệnh lệnh từ ông Trump.

“Đó sẽ là một chiến dịch quy mô lớn”, một trong các quan chức chia sẻ với CNN. Quan điểm này cũng được các quan chức Mỹ nắm rõ các kế hoạch quân sự nội bộ xác nhận. Một số người cho rằng, vấn đề không phải là liệu ông Trump có ra lệnh tấn công hay không, mà là khi nào ông ấy sẽ thực hiện điều đó. Họ tin rằng mệnh lệnh có thể được đưa ra bất cứ lúc nào trước cuối năm nay, dù khả năng cao nhất là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Các quan chức cho biết, ông Trump vẫn chưa quyết định chính xác sẽ làm gì sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng dường như ông đang nghiêng về phương án thực hiện một hành động quân sự quy mô lớn. Dù vậy trong quá khứ, ông Trump từng có lúc tỏ ý muốn thực hiện một hành động nào đó nhưng rồi lại hủy bỏ vào phút chót.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ không có cuộc tấn công nào diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Sylvia là cái tên mới nhất trong danh sách các quan chức và sĩ quan cấp cao tại Lầu Năm Góc mất chức trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Chiến tranh của ông Hegseth. Đáng chú ý trong số đó có Tham mưu trưởng Lục quân - Tướng Randy George.

Ông Hegseth cũng đã sa thải hơn hai chục sĩ quan cấp cao, đồng thời được cho là đã can thiệp trực tiếp vào quy trình thăng chức trong các quân chủng, qua đó định hình lại bộ máy lãnh đạo quân đội.