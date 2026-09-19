Lâu đài từng xuất hiện trong MV của Taylor Swift được bán đấu giá lên tới 75 triệu USD

Từng xuất hiện đầy xa hoa trong MV Blank Space của Taylor Swift, lâu đài Oheka ở Long Island, New York đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau nhiều thập kỷ được khôi phục và trở thành điểm đến nổi tiếng của giới nghệ sĩ, khu bất động sản lịch sử này có thể được đưa ra bán đấu giá vào cuối tháng 10 với mức kỳ vọng lên tới 75 triệu USD (gần 1.950 tỷ đồng)

Oheka từng là một trong những khu bất động sản nổi tiếng bậc nhất Long Island. Công trình được xây dựng trong giai đoạn 1914-1919, sở hữu kiến trúc đồ sộ cùng khuôn viên rộng lớn. Tuy nhiên, trước khi trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện xa hoa và xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám, lâu đài từng rơi vào tình trạng bỏ hoang, xuống cấp.

Năm 1984, nhà phát triển bất động sản Gary Melius mua lại Oheka. Trong nhiều thập kỷ sau đó, ông dành hàng chục triệu USD để khôi phục công trình và đưa nơi đây trở lại vẻ huy hoàng vốn có.

Nỗ lực này đã biến Oheka thành một địa điểm tổ chức đám cưới, sự kiện và các chương trình giải trí được nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Kevin Jonas, Joey Fatone của NSYNC, nhà báo Megyn Kelly và cựu nghị sĩ Mỹ Anthony Weiner từng tổ chức đám cưới tại đây.

Không chỉ thu hút giới thượng lưu, Oheka còn có dấu ấn đáng chú ý trong văn hóa đại chúng. Năm 2014, Taylor Swift lựa chọn lâu đài làm một trong những bối cảnh nổi bật cho MV Blank Space. Hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện giữa không gian cổ điển, xa hoa của Oheka góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng cho sản phẩm đình đám này. Sau đó, khu bất động sản tiếp tục xuất hiện trong MV For You của Liam Payne và Rita Ora, bộ phim kinh điển Citizen Kane của Orson Welles và loạt phim truyền hình Succession của HBO.

Thế nhưng, phía sau vẻ hào nhoáng của Oheka lại là câu chuyện tài chính kéo dài nhiều năm của người sở hữu.

Theo hồ sơ tòa án, Gary Melius đã phải đối mặt với những khoản nợ lớn và các thủ tục liên quan đến tài sản trong khoảng một thập kỷ. Ông hiện vẫn sống trong khuôn viên Oheka nhưng đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 8 năm nay với hy vọng tìm cách giải quyết tình trạng tài chính và bảo toàn giá trị của khu bất động sản.

Melius nói với Newsday rằng ông không vui trước tình cảnh hiện tại nhưng thừa nhận khoản nợ đã vượt quá khả năng chi trả. "Tôi không buồn. Khoản nợ của tôi quá lớn, tôi không thể gánh nổi. Tôi không còn lựa chọn nào khác", ông chia sẻ.

Trước đó, Kahn Property Owner LLC, công ty liên quan đến quyền sở hữu Oheka mà Melius có cổ phần, cũng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của luật liên bang Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị tịch thu tài sản.

Theo luật sư Joseph S. Maniscalco, Concierge Auctions sẽ giám sát cuộc đấu giá Oheka vào ngày 27/10. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra cả trực tiếp tại New York và trực tuyến, mở cơ hội cho các nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu tham gia.

Mức giá kỳ vọng được đưa ra là khoảng 75 triệu USD hoặc cao hơn. Khu bất động sản tại 135 W Gate Drive không chỉ bao gồm lâu đài mà còn có không gian tổ chức tiệc và nhà hàng.

Theo luật sư Maniscalco, việc bán Oheka có thể giúp Melius giải quyết phần lớn nghĩa vụ tài chính và hoàn tất quá trình tái cấu trúc.

Để tham gia đấu giá, các nhà thầu tiềm năng phải đặt cọc 750.000 USD vào tài khoản ký quỹ. Khoản tiền này có thể được hoàn trả theo điều kiện của cuộc đấu giá. Người mua cũng phải chứng minh khả năng hoàn tất giao dịch trong vòng 30 ngày.

Trước khi cuộc đấu giá diễn ra, các chủ nợ được yêu cầu bỏ phiếu về kế hoạch tái cơ cấu trước hạn chót ngày 13/10. Một phiên điều trần xác nhận kế hoạch cũng dự kiến được tổ chức vào cuối tháng. Nếu thương vụ diễn ra đúng kế hoạch, Gary Melius sẽ không còn sở hữu Oheka sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với nơi này.

Từ một lâu đài từng bị bỏ hoang, Oheka đã được hồi sinh thành biểu tượng của sự xa hoa, trở thành nơi tổ chức đám cưới của nhiều người nổi tiếng và góp mặt trong những sản phẩm văn hóa đình đám. Đặc biệt, với khán giả yêu nhạc Taylor Swift, nơi đây còn được nhớ đến như một phần của thế giới cổ tích đầy xa hoa trong Blank Space.

Giờ đây, một chương mới đang chờ đợi Oheka. Từ một biểu tượng gắn với những câu chuyện tình yêu trên màn ảnh, lâu đài trăm năm tuổi có thể trở thành tâm điểm của một thương vụ bất động sản trị giá hàng chục triệu USD.