Latvia tiến gần “ô hạt nhân” của Pháp, NATO tăng cường thế trận ở sườn Đông

Theo Reuters, ông Kulbergs cho biết đã liên hệ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Tổng thống Macron đồng ý bắt đầu đàm phán để Latvia tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp, đồng thời cam kết tăng cường sự hiện diện quân sự của Pháp tại Latvia, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pháp đang mở rộng sáng kiến “răn đe tiền phương” với các đối tác châu Âu. Theo học thuyết được Tổng thống Macron công bố hồi tháng 3, các nước tham gia có thể tham gia các cuộc diễn tập răn đe, tăng cường phối hợp về cảnh báo sớm, phòng không và quản lý leo thang; trong một số trường hợp, Pháp cũng có thể triển khai tạm thời các phương tiện thuộc lực lượng hạt nhân chiến lược tới lãnh thổ các nước đối tác. Quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc Tổng thống Pháp.

Phần Lan ngày 14/9 đã quyết định tham gia sáng kiến này và sẽ thành lập một Nhóm chỉ đạo hạt nhân với Pháp để triển khai hợp tác. Trước đó, Pháp đã thúc đẩy các cơ chế hợp tác tương tự với một loạt đồng minh châu Âu, trong đó có Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch.

Đối với Latvia, việc tăng cường hợp tác với Pháp diễn ra trong bối cảnh nước này nằm ở sườn Đông NATO, sát Nga, nơi các nước thành viên đang đặc biệt chú trọng năng lực phòng không và răn đe.

Động thái hợp tác an ninh này diễn ra sau khi Latvia điều chỉnh lập trường tại Liên minh châu Âu (EU). Riga quyết định bỏ phiếu trắng đối với thỏa thuận của 27 quốc gia thành viên về việc đưa hai tỷ phú ra khỏi danh sách trừng phạt Nga, đồng thời gia hạn hiệu lực lệnh trừng phạt đối với 3.000 cá nhân và thực thể còn lại trong thời hạn 3 năm, thay vì tiếp tục phản đối như ban đầu.

Chính phủ Latvia sau đó cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng đối với hai doanh nhân này ở cấp quốc gia.