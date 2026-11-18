Với 57 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Quốc hội Latvia đã thông qua thành phần nội các mới do Thủ tướng Andris Kulbergs đứng đầu. Chính phủ liên minh gồm đảng United List theo đường lối trung dung, ủng hộ Ukraine và Liên minh Quốc gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, hiện nắm 51/100 ghế tại Quốc hội. Nội các mới có sự tham gia của cả các chính trị gia và chuyên gia kỹ trị.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng trước, United List giành được 35,3% số phiếu, trở thành lực lượng chính trị nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất tại Latvia kể từ khi nước này khôi phục độc lập năm 1991. Sau bầu cử, đảng đã đạt thỏa thuận thành lập chính phủ với Liên minh Quốc gia.

Ông Kulbergs lên nắm quyền từ tháng 5/2026, sau khi chính phủ tiền nhiệm tan rã do những bất đồng trong cách xử lý các vụ thiết bị bay không người lái (UAV) quân sự của Ukraine xâm nhập không phận Latvia mà không bị phát hiện. Latvia hiện là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ mới là thúc đẩy nền kinh tế Latvia, vốn tăng trưởng chậm hơn so với các nước láng giềng vùng Baltic trong hơn một thập kỷ qua. Thủ tướng Kulbergs cam kết khuyến khích khu vực tư nhân phát triển, thu hút đầu tư, kiểm soát chi tiêu công và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Riga, ông Kulbergs thừa nhận các vấn đề kinh tế chưa được quan tâm đúng mức và nhấn mạnh Latvia cần tập trung hơn vào lĩnh vực này, đặc biệt là thu hút đầu tư.

Về quốc phòng, Thủ tướng Kulbergs cam kết duy trì chi tiêu ở mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia. Chính phủ mới cũng khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine và duy trì lập trường cứng rắn đối với Nga.

Trong khi đó, nhà ngoại giao Girts Jaunzems, từng giữ chức Đại sứ Latvia tại Uzbekistan, sẽ đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, thay bà Baiba Braze thuộc đảng New Unity, lực lượng quyết định rời khỏi liên minh cầm quyền.

Giới phân tích nhận định, dù các đảng có lập trường thân Nga gia tăng số ghế trong Quốc hội sau cuộc bầu cử vừa qua, những lực lượng này vẫn nằm ngoài liên minh cầm quyền và khó có khả năng tác động đáng kể đến chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, việc duy trì ổn định liên minh sẽ là thách thức đối với Thủ tướng Kulbergs. United List là liên minh gồm nhiều đảng nhỏ và các nghị sĩ độc lập, trong khi chưa có chính phủ nào của Latvia hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ kể từ khi nước này khôi phục độc lập.