Latvia hành động cứng rắn sau khi EU đưa 2 doanh nhân Nga ra khỏi danh sách trừng phạt

Chính phủ Latvia ngày 22/9 đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao nước này chuẩn bị các đề xuất, cơ sở pháp lý và dự thảo luật nhằm duy trì lệnh trừng phạt cấp quốc gia đối với 2 doanh nhân Nga Alisher Usmanov và Mikhail Fridman.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Liên minh châu Âu (EU) nhất trí đưa 2 nhân vật này ra khỏi danh sách trừng phạt chung, trong khi gia hạn các biện pháp hạn chế đối với khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức liên quan đến Nga thêm 36 tháng.

Ban đầu, ông Usmanov và ông Fridman bị đưa vào danh sách trừng phạt vì được cho là thuộc nhóm thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và có hành động tích cực ủng hộ hoặc hưởng lợi từ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Bất chấp sự phản đối từ Riga và những lo ngại về việc làm suy yếu cơ chế trừng phạt, quyết định loại 2 cá nhân này khỏi "danh sách đen" của EU đã được chốt lại vào ngày 22/9, sau khi các đánh giá pháp lý cập nhật được thực hiện và áp lực từ một số quốc gia thành viên, trong đó có Pháp và Luxembourg.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs. Ảnh: NV Ukraine

Trước đây, khối này thường gia hạn các biện pháp trừng phạt định kỳ 6 tháng một lần, tạo cơ hội thường xuyên để các quốc gia thành viên phủ quyết và đòi hỏi những nhượng bộ.

Theo Euronews, việc gia hạn thời hạn lên 3 năm, hay 36 tháng, nhằm mục đích bù đắp cho những tổn thất về mặt chính trị khi gỡ tên 2 doanh nhân nổi tiếng này khỏi danh sách trừng phạt.

Trong các phát biểu với Euronews ngày 22/9, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết, đất nước ông đã "kiên quyết đến cùng" để ngăn chặn việc gỡ tên 2 nhà tài phiệt Nga khỏi danh sách trừng phạt.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại, quốc gia vùng Baltic đã quyết định dỡ bỏ sự phủ quyết và bỏ phiếu trắng tại Hội đồng châu Âu. Ông Kulbergs giải thích rằng đây không phải là lựa chọn giữa quyết định tốt và quyết định tồi, mà là giữa một quyết định tồi và một quyết định còn tệ hơn nhiều.

Latvia đã từ bỏ sự phản đối vì "tất cả chúng tôi đều hiểu rằng không đáng để mạo hiểm" làm hỏng toàn bộ gói trừng phạt của EU, Thủ tướng Kulbergs nói với Euronews.

Việc giữ vững toàn bộ chế độ trừng phạt ảnh hưởng đến khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức liên quan đến hành động của Nga được ưu tiên hơn so với việc duy trì lệnh trừng phạt đối với 2 cá nhân, Thủ tướng Latvia giải thích.

Đồng thời, ông cảnh báo rằng sự miễn trừ này chỉ nên là trường hợp cá biệt chứ không được trở thành tiền lệ khi thảo luận về các biện pháp trừng phạt của EU trong tương lai.

"Dù là lĩnh vực thể thao hay văn hóa như chúng ta từng thấy, và giờ là việc chọn lọc từng cá nhân để loại khỏi danh sách trừng phạt, thì đó không phải là hướng đi đúng đắn", ông Kulbergs nói.

Minh Đức (Theo United24 Media, Euronews)