Latvia cảnh báo nguy cơ xâm nhập không phận gần biên giới Nga

Hãng tin Reuters ngày 2/11 cho biết, Lực lượng vũ trang Latvia phát cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ an ninh hàng không tại hai khu vực phía Đông nước này, khuyến cáo người dân nhanh chóng vào nhà và tìm nơi trú ẩn an toàn. Quân đội Latvia chohay các máy bay chiến đấu thuộc nhiệm vụ tuần tra không phận NATO đã được kích hoạt để ứng phó với tình hình.

Theo thông tin do Đài Phát thanh và Truyền hình Latvia (LSM) đăng tải, sự việc xảy ra tối 1/11 tại hai huyện Krāslava và Ludza, thuộc vùng Latgale ở Đông Nam Latvia. Cảnh báo màu cam được phát đi sau khi phát hiện một vật thể bay không xác định trong khu vực. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, tuân thủ nguyên tắc hai bức tường nhằm giảm thiểu nguy cơ bị ảnh hưởng nếu xảy ra vụ nổ.

Theo thông báo của Lực lượng vũ trang Latvia, vật thể bay không xác định rời khỏi không phận nước này lúc 19h16, vượt qua biên giới Latvia - Nga. Để ứng phó với nguy cơ, quân đội Latvia đã triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn BLAZE. Tuy nhiên, lúc 19h19, khi thiết bị này tiến gần biên giới Latvia - Nga, lực lượng chức năng quyết định kích hoạt cơ chế tự hủy nhằm ngăn nguy cơ UAV đánh chặn vô tình xâm phạm lãnh thổ nước láng giềng. Tiếng nổ được ghi nhận sau đó. Đến 19h30, cảnh báo an ninh được dỡ bỏ.

Quân đội Latvia cho biết nước này tiếp tục phối hợp với các đồng minh NATO giám sát không phận, đồng thời tăng cường năng lực phòng không dọc biên giới phía Đông bằng cách triển khai thêm các đơn vị. Cơ quan này cũng cảnh báo những sự cố tương tự có thể tiếp diễn trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa chấm dứt.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia NATO ở sườn phía Đông liên tục ghi nhận những vụ UAV xâm nhập hoặc đi chệch hướng vào không phận, làm gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột tại Ukraine lan rộng sang các nước láng giềng.