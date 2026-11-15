Lật xe tải ở Nghệ An, hàng tấn đá tràn xuống đường

Chiều 15/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải chở đá bị lật nghiêng bên đường tại khu vực cầu Châu Đình, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh từ clip, chiếc xe tải nằm nghiêng sát mặt đường, phần thùng xe bị đổ, khiến nhiều khối đá lớn cùng đá vụn vương vãi. Một số khối đá có kích thước ước hàng tấn, nằm chắn trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện qua lại.

Thông tin ban đầu, chiếc xe tải đang trên đường vận chuyển đá từ mỏ về cơ sở chế biến thì xảy ra sự cố. Rất may, vụ lật xe không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Ông Quán Vy Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo ông Giang, chiếc xe tải chở đá lưu thông qua địa bàn xã, không phải phương tiện của đơn vị đóng trên địa bàn. Sau sự cố, đơn vị liên quan đã huy động phương tiện cẩu các khối đá, tiến hành giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông.

Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh, xử lý nếu phát hiện vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ngăn ngừa những sự cố tương tự.