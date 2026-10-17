Lật xe ô tô đầu kéo trong đêm khiến 2 người tử vong

Phần đầu xe ô tô đầu kéo hư hỏng nặng. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 17/10, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 76H-04959 kéo theo sơ mi rơ-moóc biển kiểm soát 76R-00853 do anh Đ.M.H (sinh năm 1985, trú tại thôn 1, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam từ xã Ea Ly đi xã Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk). Trên xe lúc này còn có một người đi cùng chưa xác định được danh tính.

Khi xe đến đoạn Km495+430 trên đường Trường Sơn Đông thuộc thôn Tân Sơn (xã Ea Ly) thì bị lật bên lề đường phía bên phải hướng di chuyển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Đ.M.H và người đi cùng đã tử vong vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày tại Trung tâm y tế xã Sông Hinh.

Tại hiện trường, xe ô tô đầu kéo lật ngửa, hư hỏng nặng; nhiều thanh sắt, thép là hàng hóa trên xe đổ ra ngoài. Vị trí vụ tai nạn nằm trong đoạn đường cong trái, đường đèo dốc, mặt đường bê tông nhựa tốt, hệ thống vạch sơn, biển báo đầy đủ.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn trong đoạn đường cong trái, đường đèo dốc. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.