Lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ qua Gia Lai, 2 người tử vong

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (ngã tư Gò Găng, tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc), ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 77F-005.xx của nhà xe Bảy Tàu, do ông N.V.C (SN 1990, trú phường Hoài Nhơn) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 77F2-04xx do ông N.Đ.P (SN 1963, trú phường An Nhơn Bắc) điều khiển.

Sau va chạm, tài xế xe khách đánh lái, tông vào xe taxi biển kiểm soát 60E-006.xx đang đậu gần đó, rồi lật trên vòng xuyến tại nút giao.

Vụ tai nạn khiến ông P, người điều khiển xe máy và một nữ hành khách trên xe giường nằm tử vong. Khoảng 4 hành khách khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an cùng người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận, giải cứu các hành khách mắc kẹt bên trong xe.

Công an phường An Nhơn Bắc phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Đến nay, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải quyết; chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.