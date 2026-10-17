Lật xe đầu kéo trên đường Trường Sơn Đông, hai người tử vong

Sáng nay 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Viện KSND khu vực 15 tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi 2 nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe đầu kéo xảy ra vào khoảng 3h sáng cùng ngày tại km 495+350 đường Trường Sơn Đông, qua địa phận thôn Tân Sơn, xã Ealy, tỉnh Đắk Lắk.

Xe đầu kéo lật ngửa bên lề đường.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vào thời điểm đó, xe ô tô tải hạng nặng BKS 76H-049.59 do ông Đ.M.H (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển kéo rơ moóc 76R-008.53 chở vật liệu sắt thép chạy từ hướng Bắc vào Nam. Khi đến lý trình nêu trên chiếc xe đầu kéo tự lật ngửa bên lề đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn là đường đèo dốc, vòng cua bên trái.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân địa phương tiếp cận hiện trường đưa tài xế Đ.M.H cùng một người ngồi trên xe chưa rõ tên tuổi, địa chỉ đến Trung tâm Y tế Sông Hinh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương rất nặng nên cả hai nạn nhân đều tử vong.

Được biết hiện trường vụ tai nạn là đường đèo dốc, vòng cua bên trái, mặt đường bê tông nhựa tốt, hệ thống vạch sơn, biển báo đầy đủ theo QCVN 41:2024.