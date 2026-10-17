Lật xe đầu kéo trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Đắk Lắk khiến 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 15 tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi 2 nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe đầu kéo xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại km 495+350 đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa phận thôn Tân Sơn, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, xe ô-tô tải hạng nặng biển kiểm soát 76H-049.59 do ông Đ.M.H sinh năm 1985, trú tại thôn 1, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk điều khiển kéo theo rơ moóc 76R-008.53 chở vật liệu sắt thép chạy theo hướng bắc vào nam. Khi đến lý trình nêu trên, chiếc xe đầu kéo tự lật ngửa bên lề đường.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân địa phương tiếp cận hiện trường đưa tài xế Đ.M.H cùng một người ngồi trên xe chưa rõ tên tuổi, địa chỉ đến Trung tâm Y tế Sông Hinh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương rất nặng nên cả 2 đều tử vong.

Tại hiện trường, xe ô-tô đầu kéo lật ngửa, hư hỏng nặng; nhiều thanh sắt, thép trên xe đổ ra ngoài. Vị trí vụ tai nạn nằm trong đoạn đường cong trái, đường đèo dốc, mặt đường bê-tông nhựa tốt, hệ thống vạch sơn, biển báo đầy đủ…

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.