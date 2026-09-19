Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Khoảng 16h30 ngày 18/9, xe đầu kéo BKS 29F-046.91 kéo theo rơ moóc 29R-531.09 lưu thông theo hướng xã Phục Hòa - xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng do anh N.K.T. (SN 1980, trú xã Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển. Trên xe còn có anh P.T.N. (SN 1981, trú tại Hà Nội). Khi đến Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông N.T.T. (SN 1968, trú xã Thạch An).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông N.T.T. cùng tài xế N.K.T. và anh P.T.N. tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, UBND xã Thạch An phối hợp Công an xã và các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, huy động máy móc cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm giao thông qua khu vực. Đến khoảng 20h50 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

CBCS Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Ngay sau sự cố tai nạn, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện; đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.