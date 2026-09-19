Lật xe đầu kéo tại Cao Bằng khiến 3 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/9 tại Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29F-046.91 kéo theo rơ-moóc 29R-531.09 do tài xế Nguyễn Khánh Tùng (sinh năm 1980, trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển, chở anh Phan Tuấn Ngọc (sinh năm 1981, trú tại Hà Đông, Hà Nội), di chuyển theo hướng từ xã Phục Hòa đi xã Thạch An. Khi đến đoạn đường trên, phương tiện bất ngờ mất lái, dẫn đến lật xe. Toàn bộ hàng hóa trên xe đè vào khu vực nhà ông Nông Thanh Tám (sinh năm 1968, trú tại xã Thạch An). Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, gồm ông Nông Thanh Tám và 2 người ngồi trên xe đầu kéo.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Thạch An phối hợp với Công an xã, các lực lượng chức năng và người dân địa phương khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường; huy động máy móc chuyên dụng tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và kiểm tra thiệt hại đối với nhà dân bị ảnh hưởng. Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực; đồng thời giao cơ quan Công an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.