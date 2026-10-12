Lật xe buýt du lịch, 11 người chết và 27 người bị thương: Clip hiện trường ám ảnh

Theo thông tin từ nhà chức trách, vụ tai nạn xảy ra gần trạm thu phí Akhisar trên tuyến đường cao tốc Gebze-Orhangazi-Izmir.

Chiếc xe buýt đang trên hành trình từ thành phố Bursa đến khu suối nước nóng ở Denizli thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe tải ở gần lối vào cao tốc và bị lật gãy.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe buýt có 34 hành khách cùng 3 nhân viên, trong khi xe tải chỉ có một tài xế. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố quốc tịch của các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và y tế đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Chính quyền địa phương cho biết trong số 27 người bị thương, 16 trường hợp đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Thống đốc tỉnh Manisa, ông Vahdettin Özkan, đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra tình hình và bày tỏ niềm tiếc thương đối với những người tử nạn.

Hiện tại, một cuộc điều tra đang được tiến hành dưới sự điều phối của Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân nhằm làm rõ nguyên nhân và toàn bộ tình tiết của vụ tai nạn thảm khốc này.