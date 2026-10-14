Lật thuyền trên sông, ít nhất 14 người tử vong

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở khách bị lật úp trên sông Ganga gần làng Rampur Shyamchand thuộc huyện Vaishali, bang Bihar, Ấn Độ. Nhiều phụ nữ và trẻ em được cho là nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm này.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ nghị sĩ Raghopur kiêm lãnh đạo đảng Rashtriya Janata Dal (RJD) Tejashwi Yadav, 6 người đã được đưa vào bệnh viện, trong khi 3 người khác đã được giải cứu an toàn. Vụ tai nạn xảy ra trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát Raghopur.

Chiếc thuyền bị lật úp trên sông Ganga gần làng Rampur Shyamchand thuộc bang Bihar. Ảnh: India today.

Theo các báo cáo sơ bộ, một số trẻ em đã lên thuyền để dự một bữa tiệc và đang trở về thì con thuyền bị lật úp trên sông. Các báo cáo ban đầu cho rằng có thể có từ 5 đến 8 người thiệt mạng.

Ban đầu, bà Varsha Singh, quan chức đứng đầu huyện Vaishali, đã xác nhận với India Today rằng có 11 người thiệt mạng sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, sau đó ông Tejashwi Yadav cho biết đã tìm thấy 14 thi thể.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại về người trong vụ lật thuyền ở huyện Vaishali, bang Bihar và tuyên bố sẽ chi trả khoản tiền bồi thường 2 lakh rupee từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng (PMNRF) cho thân nhân của mỗi người thiệt mạng. Văn phòng Thủ tướng (PMO) cho biết những người bị thương sẽ nhận được 50.000 rupee.