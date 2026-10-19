Lật thuyền ngoài khơi: 11 người mất tích, người sống sót kinh hoàng vì cá mập tấn công

Dù 16 người đã được Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) cứu thoát, hiện vẫn còn 11 nạn nhân mất tích giữa biển khơi khắc nghiệt.

Theo thông cáo từ USCG, cơ quan này nhận được tín hiệu cầu cứu qua vô tuyến vào khoảng 1h sáng ngày 16/10 (giờ địa phương) sau khi một chiếc thuyền bị lật cách Ensenada, Mexico khoảng 225km.

Trung úy Santiago Tamburini thuộc USCG cho biết lực lượng cứu hộ đã phải mất 90 phút vật lộn để đưa 16 người lên khỏi mặt nước. Tại hiện trường, các nạn nhân tuyệt vọng bám chặt lấy nhau hoặc bám vào các mảnh vỡ, nỗ lực đạp nước và giữ đầu trên mặt nước để chờ đợi phép màu.

Ám ảnh hơn cả, quá trình vớt các nạn nhân cho thấy một số người đã bị thương nặng với những vết thương được xác định là do cá mập cắn. Những người sống sót ngay lập tức được sơ cứu để duy trì mạng sống trong suốt quá trình di chuyển vào bờ, trong đó có hai người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Toàn bộ 16 nạn nhân sau đó được đưa đến điều trị tại các bệnh viện ở San Diego (Mỹ). Lãnh sự quán Mexico tại San Diego xác nhận tất cả những người được cứu đều là công dân Mexico và đang được hỗ trợ các thủ tục lãnh sự cần thiết.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) tại Trạm Bảo vệ bờ biển San Diego vào ngày 16/10/2026 tại San Diego. Nguồn: AP/Denis Poroy qua People

Dù chiếc thuyền gặp nạn tại khu vực thường được tàu đánh cá và tàu giải trí lui tới, nhưng theo USCG, đây cũng là tuyến đường quen thuộc của các tổ chức buôn lậu trên biển. Nguồn gốc, điểm đến của chiếc thuyền, cũng như mục đích của chuyến đi hiện vẫn chưa được xác định. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đang khẩn trương tiến hành phỏng vấn những người sống sót để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại úy Robert Tucker thuộc Đơn vị Tuần duyên San Diego nhấn mạnh thảm kịch này phơi bày những nguy hiểm khôn lường khi ra khơi, đặc biệt khi con thuyền chở số lượng người quá tải và di chuyển trên tuyến đường phức tạp.

Ông cho biết điều kiện ngoài khơi vô cùng khắc nghiệt và có thể nhanh chóng cướp đi sinh mạng con người. Hiện tại, dù vụ việc không xảy ra trong vùng lãnh hải Mỹ, USCG vẫn đang tích cực phối hợp cùng Hải quân Mexico để tiếp tục chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn 11 người còn đang mất tích.