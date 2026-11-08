Lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Senegal, ít nhất 21 người thiệt mạng

Ngày 8/11, Bộ Nội vụ Senegal thông báo một chiếc thuyền gỗ chở người di cư đã gặp nạn ngoài khơi huyện Kébémer, phía tây bắc nước này. Tính đến tối 7/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 21 thi thể và ghi nhận một người sống sót.

Ảnh minh họa. Nguồn: IOM

Lực lượng hiến binh và cứu hỏa đang tiếp tục tìm kiếm dọc bờ biển Lompoul. Phần lớn nạn nhân được cho là đến từ hai xã Léona và Thiéppe, thuộc vùng Louga. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân, số người trên thuyền và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được xác minh.

Chính phủ Senegal gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác với các nước láng giềng để đấu tranh với những mạng lưới tổ chức đưa người di cư trái phép.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), tuyến đường vượt Đại Tây Dương từ Tây Phi đến châu Âu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Việc siết chặt kiểm soát tại Senegal, Morocco và Mauritania khiến một số người di cư chuyển sang các điểm xuất phát xa hơn về phía nam.

Điều này có thể khiến hành trình vượt biển kéo dài thêm tới 750 km, nâng tổng quãng đường một số chuyến đi lên khoảng 2.200 km, làm gia tăng nguy cơ đắm thuyền, mất nước và mất tích.