Theo tạp chí PEOPLE, ngày 21/11, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu xác nhận một vụ lật thuyền nghiêm trọng xảy ra tại bang Bayelsa trước đó một ngày, khiến nhiều người thương vong.

Chiếc thuyền gặp nạn khi đang chở hàng chục người từ Ayama đến cộng đồng Ukubie để tham dự một đám tang.

Theo Hãng thông tấn Nigeria (NAN) và hãng tin AP, vụ tai nạn khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Trong số những người sống sót, 19 người được đưa đến Phòng khám Ayama, trong khi 5 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau được chuyển đến Bệnh viện Family Care tại thành phố Yenagoa.

Cảnh sông nước ở Nigeria. Ảnh minh họa/PEOPLE.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Bola Tinubu bày tỏ đau buồn trước thảm kịch, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, chính quyền và người dân bang Bayelsa.

Ông Tinubu cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên bang phụ trách ứng phó thảm họa phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn.

"Những người thiệt mạng trong thảm kịch này không đáng phải ra đi như vậy", Tổng thống Nigeria chia sẻ.

Sau vụ tai nạn, Thống đốc bang Bayelsa Douye Diri cho biết đã nhận được báo cáo về tình trạng an toàn của phương tiện gặp nạn.

Theo ông Diri, chiếc thuyền chở quá tải, không có danh sách hành khách và phần lớn người trên thuyền không sử dụng áo phao, vi phạm các quy định về an toàn vận tải đường thủy.

Thống đốc Bayelsa đã yêu cầu tiến hành điều tra ngay các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn, đồng thời xử lý những cá nhân, tổ chức được xác định có trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Ông cũng cho biết Bộ Kinh tế Biển và Hàng hải sẽ thành lập lực lượng chuyên trách nhằm tăng cường giám sát, thực thi các quy định về giao thông đường thủy.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ lật thuyền chở người đi dự tang lễ ở Nigeria. Ảnh: PEOPLE.↵

Sau khi trở về Yenagoa từ Ayama, ông Diri đã đến thăm một số nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa bang Bayelsa, gần trụ sở chính quyền ở Ovom. Theo Thống đốc, những người bị thương đang đáp ứng điều trị.

Ông Diri đồng thời ghi nhận sự phối hợp kịp thời của các cơ quan ứng phó khẩn cấp và lực lượng an ninh trong công tác cứu hộ, cũng như những lời chia buồn từ Tổng thống Nigeria.

Liên quan đến vụ việc, chính quyền bang Bayelsa kêu gọi các đơn vị vận tải và hành khách tuân thủ nghiêm quy định an toàn đường thủy, đặc biệt là việc bảo đảm số lượng người trên phương tiện và sử dụng áo phao.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ lật thuyền đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.