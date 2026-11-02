Lật tẩy trò giao dịch khống qua máy POS để rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng

Ngày 2/11, Công an TP Bắc Ninh cho biết, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng An ninh mạng Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hoạt động thu gom, cho thuê máy POS để tổ chức rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định.

Thiết bị POS (Point of Sale) là thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, được sử dụng tại các đơn vị kinh doanh để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng phương thức thanh toán này, sử dụng máy POS để tạo lập các giao dịch mua bán khống, qua đó thực hiện việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng thay vì thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Công an TP Bắc Ninh lấy lời khai đối tượng Quản Đức Cường.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022, đối tượng Quản Đức Cường (SN 1980), trú tại phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh thu gom máy POS đăng ký tại nhiều ngân hàng, trực tiếp cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng và cho các đối tượng khác thuê lại thiết bị.

Thủ đoạn được sử dụng là tạo các giao dịch mua bán không có thật. Khách hàng không mua hàng nhưng vẫn đưa thẻ cho đối tượng quẹt qua máy POS. Hệ thống ngân hàng ghi nhận giao dịch như một khoản thanh toán hợp pháp, sau đó đối tượng chuyển lại tiền mặt cho khách hàng sau khi trừ phí dịch vụ. Cường khai thu phí từ 1,55-1,8% giá trị giao dịch, trong khi mức phí thuê máy POS thấp hơn.

Đối tượng Trần Văn Hiển.

Đối với Trần Văn Hiển (SN 1993), thường trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, hiện ở tại Vinhomes Sky Park, phường Bắc Giang, từ năm 2024 đến nay, đối tượng đã thuê tổng cộng 66 máy POS, trong đó cho thuê lại 57 máy để các đối tượng khác thực hiện dịch vụ tương tự, với mức phí thu của khách hàng từ 1,4-1,8% giá trị giao dịch.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, Lương Ngọc Vũ (SN 1994), trú tại tổ dân phố Kế, phường Bắc Giang và Vũ Văn Hiệp (SN 1994), trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, cũng tham gia hoạt động cùng nhóm của Hiển.

Các máy POS được cơ quan Công an thu giữ, phục vụ công tác điều tra vụ án.

Nhóm đối tượng này tạo các giao dịch thanh toán khống qua máy POS để thu lợi từ phí dịch vụ. Theo nhận định của cơ quan chức năng, hoạt động trên có thể gây thiệt hại cho các ngân hàng từ 1,2-2,6% giá trị số tiền rút do không thu được các khoản phí, lãi theo cơ chế rút tiền thông thường.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Đức Cường và Trần Văn Hiển để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan và những mắt xích trong hoạt động thu gom, cho thuê, sử dụng máy POS để rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định. Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn những phương thức, thủ đoạn tương tự.