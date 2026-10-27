Lật tẩy thủ đoạn vận chuyển ma túy

Đối tượng Lê Vương và gói ma túy tang vật.

Tuy nhiên, thủ đoạn của Vương đã bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Tịnh Khê lật tẩy, bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trực tiếp tại hiện trường gồm 1 túi chứa chất ma túy loại Methamphetamine (khối lượng 4,91g). Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Vương, lực lượng Công an thu giữ thêm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng Lê Vương theo đúng quy định của pháp luật.