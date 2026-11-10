Lật tẩy thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Ngày 10/11, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Phan Anh Thiên (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, do không có tiền tiêu xài, Phan Anh Thiên đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố để lấy tiền. Thiên bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi trên với Nguyễn Văn Tú (SN 1995) và Nguyễn Xuân Thành (SN 1990), cùng trú tại thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, cả 3 thuê xe ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx của anh L.A.T, trú tại Tổ dân phố Vĩnh Thịnh 4, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Phan Anh Thiên.

Các đối tượng đưa xe đến gửi tại nhà anh D.Đ.K. (SN 1977, trú tại Tổ dân phố Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên) để tìm địa điểm cầm cố. Tuy nhiên, do chưa tìm được nơi nhận cầm cố, các đối tượng đã hỏi vay anh K. số tiền 45 triệu đồng để chi tiêu và tiếp tục tìm nơi cầm cố chiếc xe.

Sau đó, 3 đối tượng đã cầm cố chiếc xe ô tô trên cho anh T.V.N. (SN 1991, trú tại thôn Yên Định, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) lấy số tiền 85 triệu đồng. Từ số tiền này, các đối tượng sử dụng 45 triệu đồng để trả khoản vay của anh K., số tiền 40 triệu đồng còn lại được chia nhau tiêu xài cá nhân.

Kết quả định giá của cơ quan chức năng xác định chiếc xe ô tô biển kiểm soát 88A- 108.xx có trị giá hơn 206 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của công dân và tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng và bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành; riêng Phan Anh Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối tượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức truy tìm. Đến ngày 1/11/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ được Phan Anh Thiên.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị can Phan Anh Thiên, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.