Lật tẩy thủ đoạn thu 80 tỷ đồng tiền chênh khi thuê, mua nhà ở xã hội

Hàng chục năm sau khi được xây dựng, một số biệt thự tại Khu đô thị Hoàn Sơn và Khu đô thị Nam Từ Sơn (Bắc Ninh) vẫn bỏ trống, xuống cấp hoặc chưa hoàn thiện. Cỏ dại mọc um tùm quanh công trình, một số căn được tận dụng làm nơi nuôi gà.