Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo 'suất ngoại giao' chung cư

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát, địa chỉ Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội.

Hai bị can bị khởi tố gồm Phạm Thị Hương (41 tuổi, trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) và Phạm Hồng Phương (38 tuổi, trú tại chung cư Handiresco, số 31 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Phạm Thị Hương bị khởi tố trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc mua “suất ngoại giao” chung cư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hương đưa ra thông tin gian dối về việc có các mối quan hệ và khả năng mua được “suất ngoại giao” tại nhiều dự án chung cư trên địa bàn Hà Nội, gồm NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hà Đình và Handico Complex.

Lợi dụng nhu cầu mua nhà với giá thấp hơn thị trường, Hương tìm kiếm khách hàng, thông qua nhân viên môi giới để tư vấn, giới thiệu các suất mua nhà.

Để tạo lòng tin, khách hàng được hướng dẫn ký “Phiếu tư vấn” có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát. Sau đó, Hương yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền chênh lệch mua nhà vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Cơ quan điều tra xác định, Hương đã sử dụng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Phạm Thị Hương, Phạm Hồng Phương và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng.

Người liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, hoặc điều tra viên Đỗ Thái Dương qua số điện thoại 0983.410.885 để được hướng dẫn giải quyết.