Lật tẩy thủ đoạn khai giá bán 14 lô đất ở Hà Nội thấp hơn 97 tỷ đồng

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mai (SN 1964, trú tại số 4 Triệu Việt Vương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Trốn thuế.

Bị can Nguyễn Thị Mai. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, trong năm 2023, Nguyễn Thị Mai trực tiếp thực hiện chuyển nhượng 14 lô đất tại phường Dương Nội cho người khác, với tổng giá trị giao dịch thực tế lên tới 118 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Mai chỉ kê khai tổng giá trị giao dịch là 21 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế 97 tỷ đồng. Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Với thủ đoạn này, bị can bị xác định đã gây thất thu ngân sách Nhà nước số tiền thuế 1,94 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 3/11/2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Thị Mai về tội danh trên. Ngày 9/11/2026, kết luận điều tra vụ án được hoàn tất.

Đáng chú ý, theo hồ sơ, Nguyễn Thị Mai có nhân thân phức tạp. Bị can từng có một tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm, bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý ngày 13/6/1981.

Ngoài ra, Mai có một tiền án về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, bị TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam vào ngày 5/10/2004.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Mai đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện KSND cùng cấp để xem xét, quyết định việc truy tố theo quy định pháp luật.