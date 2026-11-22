Ngày 22/11, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, vào ngày 18/11, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Tùng Linh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, hội đồng sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một thí sinh sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm gian lận trong phần thi lý thuyết.

Thiết bị điện tử mà B. quấn quanh người. Ảnh: Cục CSGT

Qua kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng trước khi vào phòng thi, lực lượng CSGT phát hiện thí sinh H.V.B. (SN 1996, trú tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) cất giấu thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài tại vùng nách và chân.

Làm việc với lực lượng chức năng, thí sinh thừa nhận do chưa ôn tập kỹ lý thuyết nên tìm cách sử dụng thiết bị hỗ trợ trái phép. Hội đồng sát hạch đã kịp thời ngăn chặn, lập biên bản, xác minh để xử lý theo quy định.

Theo điểm K khoản 3 Điều 39 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi mang thiết bị liên lạc trái phép vào phòng sát hạch hoặc có hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch có mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.