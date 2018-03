Lật tẩy thủ đoạn giả danh công an lừa đảo xin việc chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội vừa bắt giữ Vũ Bắc Hà (SN 1988), quê quán Cao Bằng, trú tại quận Hai bà Trưng, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5-2014, Vũ Bắc Hà đến Viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nhân lực doanh nghiệp (trực thuộc Hội khoa học phát triển nhân lực nhân tài Việt Nam), có địa chỉ tại số 1 - đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội để xin học về lĩnh vực giáo dục.

Đối tượng Hà

Tại đây Hà tự xưng là Thượng úy thuộc quân số của một đơn vị an ninh quan trọng của Bộ Công an, và chỉ những dịp đặc biệt mới phải đi làm... nên muốn tìm hiểu về mảng giáo dục. Trong những buổi học, Hà luôn miệng khoe mình quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao và có thể xin cho người khác được việc làm tại các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là xin học tại các trường Đại học và Cao đẳng của ngành Công an.

Sau khi nghe Hà giới thiệu như vậy, một số người nhẹ dạ, cả tin, trong đó có anh Nguyễn Hữu Th (quê quán huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) muốn nhờ Hà xin cho hai em là Nguyễn Thị Thùy L, và Nguyễn Thị H được học tại trường công an. Năm 2015, Hà yêu cầu anh Th chuyển phiếu điểm học cấp 3 của L và H, kèm theo 400 triệu đồng mỗi người để lo thủ tục. Tại địa chỉ số 1, ngõ 660 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà đã nhận tổng số 800 triệu đồng và có giấy biên nhận giữa hai bên.

Trong thời gian này, Hà tiếp tục lừa đảo số tiền 560 triệu đồng của hai người là Nông Văn L và Lý Hồng T, cùng trú tại tỉnh Cao Bằng, nói rằng sẽ “lo” cho họ vào một trường quân đội tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng với đó, Hà đã nhận tiền của anh Lương Thu T, quê Cao Bằng, hứa xin cho anh T vào làm việc tại một đơn vị thuộc Bộ tư lệnh CSCĐ. Ngoài ra, Hà còn nhận tiền của nhiều cá nhân với thủ đoạn xin vào các trường thuộc ngành Công an và “chạy” cho các xuất đi lính nghĩa vụ, hoặc chuyển sang chuyên nghiệp thuộc lực lượng công an với giá mỗi người là 250 triệu đồng.

Với thủ đoạn này, Hà nhận trước của 4 trường hợp với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Sau đó, 2 trong 4 người không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ tại Bộ Tư lệnh CSCĐ, đã tìm đến đòi lại từ Hà 100 triệu đồng.

Căn cước công dân của đối tượng Hà

Tại cơ quan CSĐT, Hà khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt được tổng số 1 tỷ 960 triệu đồng. Tuy nhiên, do các nạn nhân tố cáo đến cơ quan chức năng nên Hà đã trả lại cho một số người khoảng 1 tỷ 40 triệu đồng. Hiện Hà còn chiếm đoạt số tiền 920 triệu đồng.

Qua vụ án trên, chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội cảnh báo: “Hiện nay, do nắm được nhu cầu cần xin việc làm của người dân, một số đối tượng giả danh là cán bộ Nhà nước, có quan hệ với lãnh đạo cấp cao có thể xin việc vào bất cứ cơ quan nào, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Để tránh bị “dính” bẫy lừa đảo thủ đoạn tương tự, người dân nên thận trọng xác minh đối tác khi có ý định nhờ xin việc, xin học… nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường nhanh chóng trình báo cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn tránh việc tiền mất tật mang”.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội điều tra. Ai là bị hại của vụ án trên, đề nghị liên hệ cung cấp thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra. Địa chỉ liên hệ: Đội 9, Phòng CSKT- CATP Hà Nội (số 44 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhã Linh