Lật tẩy thủ đoạn đưa đường lậu qua biên giới Lao Bảo

Thủ đoạn vận chuyển đường lậu qua sông Sê Pôn

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, đặc biệt là khu vực Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị, từ lâu đã là một điểm nóng. Với đường biên giới dài và địa hình phức tạp, nơi đây luôn tiềm ẩn những nguy cơ về hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Trong đó, tội phạm ma túy, buôn lậu, và các hành vi xuất nhập cảnh trái phép luôn diễn biến tinh vi, đặc biệt gia tăng vào những dịp lễ tết, khi lượng người và phương tiện qua lại cửa khẩu tăng cao.

Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, nơi các đối tượng thường lợi dụng để vận chuyển hàng lậu. Đặc biệt, tại tuyến sông biên giới Sê Pôn giáp nước bạn Lào qua địa bàn xã Lao Bảo và tuyến Quốc lộ 9 về xuôi luôn là địa bàn "nóng" về nạn về tình trạng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.

Biên phòng Quảng Trị ngăn chặn buôn lậu từ cửa ngõ biên giới (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng buôn lậu tập kết các loại hàng hóa phía nước bạn Lào, sau đó lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm tối và sơ hở của lực lượng chức năng để thuê "cửu vạn" gùi cõng hàng hóa qua biên giới bằng các đường tiểu ngạch hoặc dùng thuyền máy nhỏ chở hàng vượt sông Sê Pôn vận chuyển hàng tập kết tại các bến ở phía Việt Nam. Sau đó, chờ cơ hội tuồn vào sâu nội địa để tiêu thụ hoặc trà trộn vào hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch.

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, từ tháng 7/2026 đến nay, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 33 vụ với 33 đối tượng, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.

Từ tháng 7/2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 33 vụ với 33 đối tượng, thu giữ tổng cộng 36 tấn đường kính trắng nhập lậu.(Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Mới đây nhất, trong các ngày 19 và 21/10, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản đối với bà Nguyễn Thị Hoa, (sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và ông Trần Minh Thoả (sinh năm 1994, trú tại thôn 6 Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu".

Tang vật thu giữ gồm 42 bao đường kính trắng, có tổng trọng lượng 2.100 kg, trị giá ước tính khoảng 23,6 triệu đồng. Hai vụ việc đang được đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật.

Siết chặt tuyến biên giới, ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Đình Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, nhờ sự phối hợp của đơn vị với các cơ quan liên quan đã đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian gần đây tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên khu vực biên giới cơ bản được kiểm soát.

Hiện quân số của đơn vị phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thường tăng cao. Qua thực tế các năm trước, chúng tôi nhận định tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và gian lận thương mại tại khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, chúng tôi xác định phối hợp giữa các lực lượng là yếu tố quan trọng nhằm sớm nhận diện phương thức, thủ đoạn, đối tượng và địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định thị trường và giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Ngoài ra, Đồn sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới, nhất là những hộ dân sinh sống gần đường biên, đường mòn, lối tắt.