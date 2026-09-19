Lật tẩy thủ đoạn của kẻ chuyên thuê ô tô rồi đem đi cầm cố, chuyển nhượng

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Hải Nam (SN 1991, trú thôn Hoa Quảng, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nam sử dụng giấy tờ tùy thân thật để liên hệ, ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái, tạo lòng tin để chủ xe giao phương tiện cùng giấy tờ liên quan.

Ngô Hải Nam bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Sau khi nhận xe, Nam sử dụng thông tin, hình ảnh trên giấy đăng ký xe để đặt làm giấy tờ giả như căn cước công dân, thông tin VNeID, giấy chứng nhận kết hôn, từ đó tạo dựng thông tin bản thân là chủ sở hữu hoặc chồng của người đứng tên đăng ký xe. Sau đó, Nam đưa phương tiện đi cầm cố, chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT bước đầu làm rõ Nam đã sử dụng phương thức, thủ đoạn trên để chiếm đoạt 3 xe ô tô của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái từng giao xe cho Ngô Hải Nam; các tiệm cầm đồ, cơ sở mua bán xe hoặc cá nhân đã nhận cầm cố, mua bán, chuyển nhượng phương tiện từ Nam bằng phương thức tương tự thì chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Thông tin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; hoặc Điều tra viên Lê Thanh An, số điện thoại: 0905.680.890.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để những cá nhân, tổ chức có thể là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết, chủ động trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.