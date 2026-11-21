Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, trong đó bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời siết trách nhiệm và tiêu chuẩn chuyên môn của người cung cấp dịch vụ. Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.