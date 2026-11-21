Lật tẩy thủ đoạn can thiệp ứng dụng Xanh SM để trục lợi
Vì ngại những đơn giao đồ ăn hay đơn hàng mất nhiều thời gian nhưng thu nhập thấp, một tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội đã tự ý chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng Xanh SM Driver nhằm né tránh sự điều phối của hệ thống. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn rao bán phần mềm "lậu" này cho nhiều người khác để thu lợi bất chính. Vụ việc vừa được Công an phường Phúc Lợi, TP Hà Nội điều tra, làm rõ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lat-tay-thu-doan-can-thiep-ung-dung-xanh-sm-de-truc-loi-post676516.antd