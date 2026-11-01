Lật tẩy thủ đoạn biến trung tâm Anh ngữ thành 'trường quốc tế Mỹ'

Ngày 1/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thông tin về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép dưới danh nghĩa “Trường quốc tế Prinberk Academy - Hoa Kỳ” do Trương Văn Thiên Tư (1970, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 31/10/2017, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (trụ sở chính tại 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê; cơ sở 2 tại 208 Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân; cơ sở 3 tại 617 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho phép thành lập do Trương Văn Thiên Tư làm Giám đốc.

Trung tâm chỉ được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi; hoàn toàn không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: Anh Khanh

Tuy nhiên, từ năm 2019, Trương Văn Thiên Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ tại Huntington Beach, bang California, Hoa Kỳ) để tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5-16 tuổi trên địa bàn Đà Nẵng. Mức học phí được thu từ 7-8 triệu đồng/tháng/học sinh.

Để che giấu hoạt động đào tạo trái phép, Trương Văn Thiên Tư quy định khi xuất hóa đơn thì ghi nội dung là “hỗ trợ giáo dục”, “vui chơi phát triển thể chất”.

Đưa thông tin gian dối về pháp nhân trường quốc tế tại Hoa Kỳ

Khi tư vấn tuyển sinh, Trương Văn Thiên Tư trực tiếp cam kết với phụ huynh rằng: Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký và được cấp phép tại Hoa Kỳ; học sinh hoàn thành chương trình sẽ được Trường Prinberk Academy tại Mỹ cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Hoa Kỳ.

Quá trình điều tra xác định: Trong suốt các năm học từ 2019 đến cuối năm 2024, hoàn toàn không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy. Đồng thời, Prinberk Academy không nằm trong hệ thống được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chứng nhận để cấp Mẫu I-20 phục vụ xin thị thực du học, nên không được kiểm định theo pháp luật Hoa Kỳ, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Hoa Kỳ học tập chuyển tiếp.

Đối với các giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học hàng năm và bảng điểm (Transcript) giao cho phụ huynh, Trương Văn Thiên Tư đã tự đặt làm 2 con dấu nổi mang tên Prinberk Academy, sau đó trực tiếp thiết kế hoặc chỉ đạo người thân dùng máy in màu in ấn, đóng dấu nổi ngay tại Việt Nam.

Dù toàn bộ giấy tờ đều được tự làm tại Việt Nam, Trương Văn Thiên Tư vẫn thông tin gian dối với phụ huynh là do Trường Prinberk Academy cấp từ Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu phụ huynh có nhu cầu nhận bảng điểm phải nộp thêm từ 100-120 USD với lý do chi trả “phí vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam” và hẹn sau 15-20 ngày mới giao nhận.

Đồng thời, Trương Văn Thiên Tư đã đặt làm bì thư có hình quốc kỳ Hoa Kỳ, in thông tin nơi gửi từ bang California, Hoa Kỳ để tạo lòng tin với các phụ huynh.

Khi hoạt động giảng dạy sai phép tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị phản ánh, vào tháng 11/2024, làm việc với đại diện Sở GD-ĐT, Trương Văn Thiên Tư không thừa nhận việc đang tổ chức giảng dạy theo chương trình của Prinberk Academy tại trung tâm này.

Sau đó, Trương Văn Thiên Tư chuyển số học sinh trên sang Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên (trụ sở tại 729 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê và chi nhánh tại 210 Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân) do người thân đứng tên giám đốc để tiếp tục tuyển sinh, đào tạo theo mô hình cũ.

Tin tưởng vào những thông tin và cam kết sai sự thật nêu trên, nhiều phụ huynh đã đưa con mình khỏi các cơ sở giáo dục công lập để theo học và nộp số tiền học phí đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp).

Khi phát hiện các giấy tờ do Trương Văn Thiên Tư cấp không có giá trị pháp lý như cam kết, phụ huynh yêu cầu cung cấp học bạ và hoàn trả học phí nhưng không được đáp ứng.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, bị can Trương Văn Thiên Tư đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.