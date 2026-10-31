Lật tẩy quá trình kinh doanh buôn bán bóng cười tinh vi tại Coca Club

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ một nhóm 7 đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ uống để tổ chức buôn bán bóng cười trái phép tại cơ sở Coca Club, phường Hồng Gai.

Đằng sau hoạt động kinh doanh đồ uống tại Coca Club là một quy trình mua bán bóng cười được tổ chức tương đối chặt chẽ, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên, từ khâu nhập hàng, tập kết, bơm bóng đến phục vụ khách, thu tiền và theo dõi doanh thu.

Hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại cơ sở Coca Club. Ảnh: Công an Tp.Quảng Ninh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 bình kim loại chứa khí N₂O, có tổng khối lượng 103,7kg. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Tiến Tú (trú tại phường Hạ Long, Quảng Ninh), chủ cơ sở Coca Club, cùng Vũ Thị Trà Mi (trú tại Phường Bãi Cháy, Tp.Quảng Ninh) đã góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Thay vì tập kết toàn bộ bình khí tại cơ sở kinh doanh, các đối tượng thuê một dãy nhà trọ cách Coca Club khoảng 50m làm kho chứa hàng. Từ đây, khí N₂O được chia nhỏ, vận chuyển từng phần vào cơ sở để bơm thành bóng phục vụ khách. Việc tách biệt địa điểm tập kết bình khí với nơi kinh doanh được tính toán nhằm hạn chế số lượng tang vật có thể bị phát hiện, thu giữ nếu cơ sở bị kiểm tra.

Tại Coca Club, các đối tượng tiếp tục phân công nhân viên thực hiện từng công đoạn. Khi khách có nhu cầu sử dụng bóng cười, nhân viên phục vụ bàn thông báo số lượng cho bộ phận thu ngân. Thông tin được ghi vào giấy nhớ màu vàng, chuyển cho nhân viên quản lý kho để xuất bóng. Sau đó, bóng cười được đưa ra phục vụ khách và số lượng sử dụng được cập nhật để tính tiền khi thanh toán.

Đáng chú ý, để che giấu hoạt động buôn bán khí cười, các đối tượng sử dụng hai loại hóa đơn khác nhau. Hóa đơn thanh toán chính chỉ thể hiện những mặt hàng thông thường như bia, nước giải khát, hoa quả; số lượng bóng cười được ghi riêng trên giấy, sau đó ghim kèm hóa đơn. Đồng thời, một nhóm Telegram được lập để các đối tượng theo dõi hóa đơn, doanh thu, số lượng bóng cười và tiền booking phát sinh hằng ngày.

Theo lời khai của nhân viên thu ngân, nhóm Telegram được sử dụng để cập nhật cả doanh thu đồ uống và số lượng bóng cười mà khách đã sử dụng, phục vụ việc kiểm soát hoạt động kinh doanh. Cách thức này khiến giao dịch mua bán bóng cười không thể hiện trực tiếp trên hóa đơn thanh toán thông thường, qua đó gây khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ của lực lượng chức năng.

Hai đối tượng chính chủ mưu của vụ án. Ảnh: Công an Tp.Quảng Ninh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến ngày 28/4/2026, Coca Club đã bán ra hơn 4.500 quả bóng cười, thu về gần 592 triệu đồng. Con số này cho thấy quy mô hoạt động buôn bán trái phép được tổ chức dưới vỏ bọc kinh doanh đồ uống tại cơ sở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Tú và Vũ Thị Trà Mi là 2 đối tượng góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép. 5 đối tượng còn lại đảm nhiệm các vị trí quản lý, chăm sóc khách hàng, thu ngân và quản lý kho, có vai trò giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án về tội Buôn bán hàng cấm, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.