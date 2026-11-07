Lật tẩy ổ nhóm người nước ngoài thuê biệt thự lập 'công xưởng' lừa đảo xuyên quốc gia

Lực lượng chức năng kiểm tra căn biệt thự, nơi các đối tượng hoạt động lừa đảo.

“Công xưởng” lừa đảo trong căn biệt thự

Từ thông tin do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp về những biểu hiện bất thường tại một căn biệt thự thuộc Khu đô thị Regal Victoria, Phòng CSHS đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng triển khai các biện pháp xác minh. Khoảng 9 giờ 30 ngày 28-10-2026, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra căn biệt thự nói trên, phát hiện 13 người nước ngoài (2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia) đang lưu trú tại đây.

Đáng chú ý, đây không đơn thuần là nhóm người nước ngoài thuê biệt thự để lưu trú mà đang sử dụng nhiều máy tính, điện thoại cùng các phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Mọi hoạt động được vận hành khép kín, hạn chế tiếp xúc bên ngoài, tạo vỏ bọc sinh hoạt bình thường nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Xiong Zhouhua (1993, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động. Aditya Aldi Pratama (2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý, phân việc cho 10 người Indonesia còn lại. Đối tượng Huauang Shuo (1992, quốc tịch Trung Quốc) được thuê nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm, phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Cụ thể, ngày 27-8-2026, Xiong Zhouhua từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng. Đến ngày 9-9-2026, đối tượng thuê căn biệt thự tại Khu đô thị Regal Victoria (phường Điện Bàn Đông), lắp đặt hệ thống Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 ĐTDĐ phục vụ hoạt động phạm tội.

Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu. Đồng thời, đối tượng thuê thêm một người Trung Quốc phụ trách hậu cần, bảo đảm sinh hoạt cho cả nhóm. Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm trang thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động được xác định khoảng 60.000 USD.

Để duy trì và thúc đẩy hoạt động, Xiong Zhouhua đưa ra mức lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD; đồng thời áp dụng hình thức phạt từ 400 đến 1.000 USD đối với nhân viên không đạt doanh thu. Ngược lại, những nhóm đạt doanh thu từ 10.000 USD trở lên được hưởng mức thưởng từ 5% đến 13% doanh thu.

Cách thức trả lương, thưởng, phạt cho thấy đối tượng cầm đầu đã biến hoạt động lừa đảo thành một mô hình kinh doanh bất hợp pháp, trong đó hiệu quả công việc được đo bằng số tiền chiếm đoạt từ các bị hại. Các đối tượng tổ chức hoạt động với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân chia vai trò cụ thể từ khâu điều hành, cung cấp dữ liệu khách hàng, tiếp cận mục tiêu đến hướng dẫn giao dịch và luân chuyển dòng tiền.

Lực lượng Công an phát hiện 13 đối tượng lưu trú trong căn biệt thự để hoạt động lừa đảo.

Giăng bẫy tình cảm, dụ nạn nhân nạp tiền

Để triển khai hoạt động, Xiong Zhouhua tìm kiếm, chỉnh sửa các kịch bản lừa đảo trên Telegram, đồng thời cung cấp dữ liệu khách hàng và tài khoản WhatsApp cho các nhân viên người Indonesia. Từ ngày 1-10, nhóm được chia thành 5 tổ, mỗi tổ 2 người, do Aditya Aldi Pratama quản lý, điều hành.

Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, nhắn tin làm quen, xây dựng mối quan hệ với những người Indonesia. Thậm chí, một số đối tượng còn giả danh nữ giới, chủ động tạo dựng quan hệ tình cảm, thường xuyên trò chuyện, quan tâm nhằm chiếm được lòng tin của bị hại. Khi mối quan hệ đã trở nên thân thiết, chúng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân truy cập các trang web, đăng ký tài khoản và tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.

Đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng, các đối tượng đưa ra những khoản lợi nhuận hấp dẫn, hướng dẫn bị hại nạp tiền để thực hiện nhiệm vụ. Ban đầu, chúng cho nạn nhân nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng sau những lần giao dịch nhỏ. Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp những khoản tiền lớn hơn. Đến thời điểm bị hại muốn rút tiền, chúng viện dẫn nhiều lý do như chưa hoàn thành nhiệm vụ, cần nâng cấp tài khoản hoặc phải nộp thêm tiền để xử lý giao dịch. Thậm chí, các đối tượng còn can thiệp hệ thống, ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Đáng nói, mỗi thành viên trong nhóm có thể tiếp cận khoảng 50 khách hàng/ngày, cho thấy quy mô hoạt động và mức độ chuyên nghiệp trong việc tìm kiếm, sàng lọc mục tiêu. Việc kết hợp thủ đoạn giả danh, thao túng tình cảm với chiêu trò đầu tư, nhận hoa hồng đã tạo thành chuỗi lừa đảo nhiều bước, khiến bị hại khó nhận diện ngay từ đầu.

Không chỉ tổ chức chặt chẽ ở khâu tiếp cận, dụ dỗ bị hại, nhóm đối tượng còn thiết lập quy trình tiếp nhận, luân chuyển tiền nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Xiong Zhouhua lập 2 nhóm Telegram riêng biệt, một nhóm cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền chuyển từ bị hại; nhóm còn lại thực hiện các giao dịch hoàn trả nhằm tiếp tục tạo lòng tin.

Aditya Aldi Pratama đóng vai trò trung gian, cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên, tiếp nhận chứng từ giao dịch và báo cáo trực tiếp cho đối tượng cầm đầu. Sau khi bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ. Những người chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram để quy đổi tiền Rupiah sang tiền điện tử USDT. Cuối mỗi ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT rồi chuyển về địa chỉ ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu còn quy định mức phí giao dịch 3% trên tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng tại Indonesia kết hợp với tiền điện tử cho thấy các đối tượng đã chủ động thiết lập quy trình luân chuyển tài sản qua nhiều khâu, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.

Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.