Lật tẩy mánh khóe giấu doanh thu gần trăm tỷ đồng của 3 thương lái thu mua mủ cao su

Kết quả xác minh Công an TP Đà Nẵng xác định, từ năm 2020 đến tháng 2/2026, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) thu mua mủ cao su của các hộ dân rồi bán lại cho doanh nghiệp, phát sinh doanh thu hơn 21,4 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Số tiền trốn thuế là hơn 316 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Hồ Minh Phương (SN 1976, trú xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) cũng thực hiện hoạt động thu mua, bán lại mủ cao su, với doanh thu hơn 27,4 tỷ đồng nhưng không kê khai đầy đủ. Số tiền trốn thuế được xác định là hơn 406 triệu đồng.

Đối với Ngô Văn A. (SN 1960, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng), trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025 đã thu mua mủ cao su của các hộ dân để bán lại, phát sinh doanh thu hơn 43,9 tỷ đồng nhưng không kê khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Số tiền trốn thuế là hơn 652 triệu đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, 3 trường hợp nêu trên bị xác định trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng, gồm có thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, cả 3 trường hợp đều từng đăng ký hộ kinh doanh thu mua mủ cao su. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh thu thực tế không được kê khai đầy đủ hoặc không thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định.

Hiện Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.