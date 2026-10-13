Lật tẩy màn tung tin giả, bắt đối tượng ma túy trốn truy nã tại Campuchia

Tổ công tác áp giải đối tượng Nguyễn Văn Mạnh về Việt Nam.

Ngày 13/10, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin về việc phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia truy bắt thành công Nguyễn Văn Mạnh, đối tượng truy nã trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, đầu năm 2024, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, triệt phá một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hoạt động tại phường Hoành Bồ. Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1992, trú tại khu Trới 9, phường Hoành Bồ) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Sau khi các đồng phạm bị bắt giữ, Mạnh bỏ trốn sang Phnom Penh, Campuchia nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm.

Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do Mạnh liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn. Đáng chú ý, đồng bọn của đối tượng còn tung tin Mạnh đã trốn sang Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Trước những thông tin gây nhiễu, lực lượng Công an kiên trì rà soát, xác minh, phân tích các nguồn tin và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định Mạnh đang lẩn trốn tại Phnom Penh, Campuchia.

Ngày 10/9/2026, Công an thành phố Quảng Ninh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về phương án truy bắt và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng ý. Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh ban hành quyết định phân công tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sang Campuchia, phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, tổ chức truy bắt đối tượng.

Ngày 28/9/2026, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh.

Sau đó, các lực lượng phối hợp đề nghị trục xuất đối tượng khỏi lãnh thổ Campuchia và tổ chức dẫn giải an toàn về thành phố Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công Nguyễn Văn Mạnh thể hiện tinh thần chủ động, kiên trì, quyết liệt của lực lượng Công an trong truy bắt đối tượng truy nã, đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng địa bàn nước ngoài để lẩn trốn, trốn tránh sự xử lý của pháp luật.