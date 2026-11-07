Lật tẩy màn kịch mua bán thiên thạch

Vỏ bọc hoàn hảo

Nhiều tháng đã trôi qua, anh Đỗ Mạnh H. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại quá trình bị dẫn dụ vào thương vụ mua bán thiên thạch ảo do Tô Văn Chinh đạo diễn. Chinh tạo vỏ bọc là cán bộ quân đội ở Trung ương, có tiềm lực kinh tế và quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao. Do đó anh H. tin rằng Chinh có đủ điều kiện và năng lực đứng ra kết nối, tổ chức những giao dịch thương mại lớn hàng trăm tỷ đồng.

Cán bộ công an thành phố làm việc với anh Đỗ Mạnh H. vào sáng 1/11.

Trong câu chuyện Chinh dựng lên, mua bán thiên thạch không phải cuộc trao đổi đơn giản giữa người mua và người bán mà trải qua nhiều bước, từ làm lễ, đặt cọc, ký cam kết, thử hàng đến thanh toán rồi mới giao hàng. Theo quy trình đối tượng đưa ra, ban đầu bên mua đặt cọc 200 triệu đồng, bên bán đặt cọc 100 triệu đồng để ký cam kết và cung cấp danh sách những người tham gia thử hàng. Đến ngày thử hàng, bên mua tiếp tục đặt cọc 20 tỷ đồng, bên bán đặt cọc 2 tỷ đồng. Nếu không đáp ứng các điều kiện đã thống nhất, bên vi phạm có thể mất tiền đặt cọc. Quy trình với những con số lớn, nhiều điều kiện ràng buộc và người tham gia được giới thiệu có chuyên môn khiến giao dịch mang dáng dấp của một thương vụ đặc biệt. Tuy nhiên, đây cũng là cái cớ để Chinh đưa ra những khoản chi không có thật, từng bước chiếm đoạt tiền của bị hại.

Dựa vào những thông tin tìm hiểu được về hoạt động mua bán đá quý, thiên thạch trên mạng xã hội, Chinh đưa ra nhiều lý do gian dối để yêu cầu anh H. chuyển tiền. Cụ thể, đối tượng viện cớ phải thuê kỹ thuật viên tham gia thử hàng để yêu cầu anh H chuyển tiền rồi chiếm đoạt 50 triệu đồng; sau đó tiếp tục lấy lý do thiếu tiền đặt cọc với bên mua để yêu cầu thêm 150 triệu đồng. Với kịch bản người bán chưa đồng ý giao dịch với nhóm của mình, Chinh tiếp tục thuê người đóng giả khách mua thiên thạch nhằm tạo sức ép để người bán hạ giá, qua đó yêu cầu bị hại chi trả tiền cho những người này. Chinh bịa chuyện cần lực lượng trinh sát theo dõi, nắm thông tin về người bán và khách hàng nhưng trinh sát bị tai nạn phải nhập viện, điện thoại bị hỏng, cần kinh phí điều trị và bồi dưỡng...

Một thủ đoạn đáng chú ý khác trong vụ án này là Chinh lợi dụng yếu tố tâm linh để tác động đến tâm lý của anh H. Chinh tung tin có "âm binh" theo dõi, chống phá, khiến việc mua bán thiên thạch không thể thực hiện. Để hóa giải xui rủi, Chinh bảo anh H. phải dùng vải đỏ che mặt, sử dụng nước tiểu để bảo vệ bản thân và tránh tiếp xúc, trao đổi với những người có thiên thạch. Những câu chuyện mang màu sắc mê tín dị đoan được lồng ghép vào diễn biến giao dịch khiến anh H. lo sợ, ngày càng phụ thuộc vào sự chỉ dẫn của Chinh, hạn chế khả năng kiểm chứng thông tin từ bên ngoài.

Dù nhiều lần phải xoay xở tiền để đáp ứng các yêu cầu của Chinh, anh H. vẫn tin tưởng vào thương vụ mua thiên thạch với giá 200 tỷ đồng và kỳ vọng có thể bán lại với giá 2.000 tỷ đồng như lời đối tượng hứa hẹn. Viễn cảnh thu về khoản lợi nhuận lên tới hàng nghìn tỷ đồng khiến anh ngày càng bị cuốn sâu vào giao dịch, thậm chí giấu người thân trong gia đình, âm thầm thực hiện các yêu cầu chuyển tiền của Chinh. Vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình của Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra.

Nhận diện thủ đoạn

Đại úy Trần Văn Linh, điều tra viên Phòng An ninh điều tra (Công an thành phố) phân tích: “Điểm đáng chú ý trong vụ việc là đối tượng không chỉ đưa ra một thông tin gian dối đơn lẻ mà tạo dựng một bối cảnh giao dịch với nhiều khâu, nhiều người tham gia và những điều kiện tài chính lớn. Vỏ bọc cán bộ quân đội, những mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, các bản hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ đồng cùng quy trình đặt cọc, thử hàng được đối tượng đưa ra đan xen, bổ trợ cho nhau khiến bị hại có cảm giác đang tham gia một thương vụ được tổ chức bài bản, có người chịu trách nhiệm và có cơ sở để tin tưởng. Khi bị hại nghi ngờ hoặc muốn trực tiếp kiểm chứng thông tin, đối tượng lại đưa ra tình tiết mới để giải thích, trì hoãn hoặc định hướng hành động. Việc liên tục đưa ra những lý do mới khiến bị hại khó tách từng yêu cầu để kiểm tra mà dần mặc nhiên coi đó là những khâu cần thiết trong cùng một thương vụ”.

Đối tượng Tô Văn Chinh.

Tại cơ quan công an, Chinh khai nhận, khi biết anh H. có nhu cầu mua thiên thạch để bán lại kiếm lời, đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong quá trình tìm hiểu, tham gia môi giới mua bán thiên thạch, Chinh nắm được quy trình giao dịch, đồng thời biết có những người từng bị lừa đảo bằng hình thức này. Khi tiếp xúc với một người quen trên mạng, được giới thiệu là có thiên thạch muốn bán, Chinh đã lợi dụng những thông tin có được để dựng lên kịch bản giao dịch giả, đưa ra các điều kiện đặt cọc, thử hàng và nhiều khoản chi phí phát sinh nhằm yêu cầu anh H. chuyển tiền.

Nhớ lại quá trình bị dẫn dụ, anh H. cho biết: “Khi đã giao một khoản tiền lớn, tâm lý muốn tiếp tục theo đuổi để có lợi nhuận lớn và không mất số tiền đã bỏ ra khiến tôi không thể dừng lại hay tỉnh táo để kiểm chứng sự việc. Bên cạnh đó, quy trình giao dịch phức tạp do Chinh đưa ra, các khoản chi phát sinh và yếu tố tâm linh khiến tôi bị chi phối tâm lý nên đã làm theo những gì đối tượng yêu cầu”.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Chinh đã chiếm đoạt của anh H. hơn 400 triệu đồng và một điện thoại trị giá khoảng 29 triệu đồng. Đối tượng sử dụng số tiền chiếm đoạt được để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Quá trình điều tra, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng thu thập nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo, đồng thời phát hiện Chinh đánh bạc trên mạng thông qua các trò chơi cá cược như cá độ bóng đá, xóc đĩa, tài xỉu, baccarat... Ngày 7/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (nay là Công an thành phố Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Chinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ngày 30/10, Chinh tiếp tục bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Theo xác định bước đầu của cơ quan công an, những người tham gia trong nhóm trò chuyện cùng với Chinh và anh H. đều tin vào khả năng kết nối mua bán thiên thạch mà Chinh giới thiệu, không biết mục đích thực sự của đối tượng là chiếm đoạt tiền của bị hại. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trung tá Nguyễn Năng Kiên, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra cho biết: Đây là vụ án có thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tinh vi. Hoạt động mua bán thiên thạch do Chinh tự dựng lên, không hề có thật. Vì vậy, người dân cần thận trọng trong những giao dịch liên quan đến vật phẩm quý hiếm, có giá trị đặc biệt lớn. Các đối tượng nắm được việc giám định, xác thực các vật thể rất khó có thể thực hiện nên thường đưa ra các quy trình giao dịch phức tạp, yêu cầu chuyển tiền để tạo áp lực, khiến người tham gia bị cuốn theo. Người dân cũng cần cảnh giác với những lời giới thiệu về quan hệ, chức vụ, khả năng bảo đảm giao dịch; không chuyển tiền chỉ dựa trên cam kết hoặc thông tin một chiều, càng không nên giữ bí mật với gia đình, người thân khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn.

Lực lượng an ninh điều tra tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản; khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.