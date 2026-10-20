Lật tẩy kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới

Các đối tượng Cà Văn Tiến, Cà Văn Tướng và Quàng Văn Dương cùng tang vật vụ án. Ảnh: Anh Dũng

Trong số những chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy từng tham gia đấu tranh, Thượng tá Chu Ngọc Lệ, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, vẫn nhớ rõ Chuyên án ĐB223. Đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu của một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua khu vực bản Púng Nghịu, xã Thanh Nưa, sau đó đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Những thông tin thu thập được cho thấy các đối tượng ở hai bên biên giới có dấu hiệu câu kết, tổ chức hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên quyết định thành lập Chuyên án ĐB223 nhằm đấu tranh, ngăn chặn đường dây này. Trong số những đối tượng được Ban Chuyên án đưa vào diện theo dõi, Cà Văn Tướng được các trinh sát đặc biệt chú ý. Tướng không nghiện ma túy, chưa có tiền án, tiền sự, thường ngày vẫn chăm chỉ làm ăn nên ít gây sự chú ý. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát nhận thấy gia đình Tướng mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền. Đáng chú ý, Tướng thường xuyên vắng nhà không rõ lý do, có quan hệ qua lại với một số người ở bản Na Luông, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào), nằm đối diện khu vực bản Púng Nghịu. Những biểu hiện bất thường trong chi tiêu, đi lại và các mối quan hệ khiến lực lượng trinh sát đặt nghi vấn Tướng có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Tuy nhiên, những biểu hiện trên mới chỉ là dấu hiệu nghi vấn, chưa đủ căn cứ xác định Cà Văn Tướng tham gia đường dây ma túy. Vì vậy, Ban Chuyên án chỉ đạo lực lượng trinh sát bí mật theo dõi di biến động của Tướng, xác minh các mối quan hệ với những người bên kia biên giới, làm rõ hoạt động đi lại bất thường của đối tượng. Qua quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, lực lượng trinh sát từng bước làm rõ phương thức liên lạc, giao nhận và vận chuyển ma túy của đường dây. Trên cơ sở đó, Ban Chuyên án xây dựng phương án đấu tranh, lựa chọn thời điểm phá án nhằm bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2022, trong một lần đi rừng, Cà Văn Tướng quen một người đàn ông Lào khoảng 40 tuổi nhưng không rõ nhân thân, lai lịch. Ngay lần đầu gặp, người này đã hỏi Tướng có muốn mua ma túy hay không. Tướng biết rõ hậu quả của hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Tại Púng Nghịu, không ít người từng phải chấp hành án tù, thậm chí bị tuyên án tử hình vì liên quan đến ma túy. Dù vậy, trước khoản lợi nhuận được hứa hẹn, Tướng vẫn quyết định tham gia vào hoạt động phạm pháp. Khi người đàn ông Lào gọi điện thông báo có heroin và ma túy đá, Tướng đặt mua 7 bánh heroin với giá 70 triệu đồng/bánh và 1kg ma túy đá với giá 100 triệu đồng. Hai bên thống nhất địa điểm giao nhận gần khu vực mốc 106.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Thơm hướng dẫn người dân sử dụng “Hòm thư điện tử ẩn danh” để tố giác tội phạm. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Từ bản Púng Nghịu lên mốc 106 mất khoảng 6 giờ đi bộ đối với người có sức khỏe tốt. Khu vực này có nhiều ngách, hang và vách núi, khiến việc di chuyển, quan sát và kiểm soát địa hình gặp nhiều khó khăn. Tướng tính toán nhận hàng vào rạng sáng để tránh bị chú ý. Tuy nhiên, vận chuyển một lượng ma túy lớn về bản một mình tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, Tướng nghĩ đến cậu ruột là Quàng Văn Dương (sinh năm 1967) và em trai là Cà Văn Tiến (sinh năm 1986), rồi tìm cách lôi kéo cả hai tham gia.

Chiều 24/2/2023, Tướng gọi điện cho Tiến, dặn khoảng 15 giờ 30 phút ra đầu bản, đi cùng cậu Dương lên khu vực mốc 106 lấy ma túy mang về. Đổi lại, Tiến được hứa trả công 10 triệu đồng. Với Dương, Tướng không nói rõ số tiền mà chỉ hứa: “Ma túy nhiều thì trả nhiều, ma túy ít thì trả ít”. Dương đồng ý. Đúng hẹn, Tiến và Dương đi bộ theo đường mòn lên khu vực rừng đầu nguồn bản Púng Nghịu chờ Tướng. Sau đó, cả ba di chuyển lên mốc 106. Khoảng 21 giờ, họ đến nơi, ăn cơm nắm mang theo, rồi nghỉ qua đêm. Khoảng 4 giờ sáng ngày 25/2/2023, Tướng bảo Tiến và Dương ngồi chờ, còn mình mang ba lô sang phía Lào. Khoảng một giờ sau, Tướng quay lại, đưa ba lô cho Tiến, rồi yêu cầu cả ba trở về. Theo phương án Tướng tính toán, Dương đi trước để cảnh giới; nếu phát hiện lực lượng chức năng, Dương sẽ báo tin để Tướng đánh động, giúp Tiến tìm cách tẩu thoát cùng tang vật là ma túy.

Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng đã nằm trong tầm theo dõi của lực lượng trinh sát Ban Chuyên án. Rạng sáng 25/2/2023, ba đối tượng khoác ba lô, đi bộ từ hướng biên giới Việt Nam - Lào về phía đội hình mật phục. Chúng đi cách nhau khoảng 5m, vừa di chuyển, vừa dùng đèn pin soi quét hai bên đường mòn. Khi cả ba đi được khoảng 100m từ khu vực mốc 106, lực lượng đánh án bí mật áp sát, tổ chức vây bắt. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức bỏ chạy. Một đối tượng dùng dao nhọn mang theo chống trả hòng thoát thân, nhưng đã bị lực lượng đánh án kịp thời khống chế. Kiểm tra chiếc ba lô thu giữ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 7 bánh heroin và 1kg ma túy đá.

Sau khi bị bắt, đối tượng Cà Văn Tiến khai được anh trai là Cà Văn Tướng gọi điện, rủ đi cùng cậu Quàng Văn Dương lên mốc 106 lấy ma túy và hứa trả 10 triệu đồng tiền công. Đối tượng Quàng Văn Dương cũng thừa nhận được Cà Văn Tướng gọi đi cùng, nhưng không biết cụ thể số tiền sẽ được trả. Những lời khai này phù hợp với tài liệu, chứng cứ Ban Chuyên án thu thập được, làm rõ vai trò của Cà Văn Tướng trong việc đặt mua ma túy, tổ chức nhận hàng và phân công người vận chuyển.

Trước những chứng cứ đã được làm rõ, đối tượng Cà Văn Tướng khai nhận, sau khi được người đàn ông Lào đặt vấn đề mua ma túy, hắn đã về bán trâu, bò để gom tiền. Chiều 24/2/2023, Cà Văn Tướng thống nhất số lượng, giá cả, hẹn giao nhận hàng gần mốc 106. Sau khi nhận ma túy, hắn giao ba lô cho Tiến mang về, bố trí Dương đi trước cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Pa Thơm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành công của Chuyên án ĐB223 cho thấy hiệu quả của công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kiên trì xác minh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Từ những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, đi lại và các mối quan hệ của Cà Văn Tướng, lực lượng trinh sát đã từng bước làm rõ hoạt động của đường dây, tổ chức đấu tranh đúng thời điểm, bắt giữ 3 đối tượng cùng 7 bánh heroin và 1kg ma túy đá, ngăn chặn số ma túy này được đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.