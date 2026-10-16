'Lật tẩy' đường dây trốn thuế, giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng qua máy POS

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc với các đối tượng liên quan đường dây trốn thuế (Ảnh: CACC).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Sau thời gian theo dõi, thu thập và củng cố tài liệu, chứng cứ, đến ngày 14/10/2026, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan trong chuyên án (Ảnh: CACC).

Đáng chú ý, các giao dịch được thực hiện dưới hình thức thanh toán mua bán hàng hóa, dịch vụ nhưng thực tế không phát sinh hoạt động mua bán. Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS, chuyển tiền giao dịch vào tài khoản do mình quản lý rồi chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí.

Đối với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng, sau đó tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.